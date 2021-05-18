Shadow Warrior 3'ten Lady Dimitrescu'ya Rakip Geliyor!

Shadow Warrior 3'ten Lady Dimitrescu'ya rakip bir karakter geliyor. Son yayınlanan fragman ile Motoko sahneye çıktı. Peki bu yeni karakter, Dimitrescu kalesinin sahibini tahtından edebilecek mi? Detaylar haberimizde.

Shadow Warrior serisinin ilk oyunu, 3D Realms tarafından 1997 yılında satışa sunulmuştu. Modern bir ninja olan Lo Wang karakterini yönetiyor ve şeytan sürüleri ile mücadele ediyorduk. Ne var ki daha sonradan Flying Wild Hog tarafından devralınan seri, 2013 yılı içerisinde de sil baştan alınmıştı. Son olarak 2016 yılında çıkan iki oyunundan sonra, bu yıl içerisinde de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Shadow Warrior 3 ile buluşmaya hazırlanıyoruz.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı içerisinde duyurulmuş olan üçüncü oyunda, hikayeye göre yine Lo Wang rolünde olacak ve Orochi Zilla tarafından yanlışlıkla serbest bırakılan ejderhayı yakalamaya çalışacağız. Daha hızlı bir oyun yapısının sunulacağı Shadow Warrior 3 ile ana karakterimizin duvarda koşma, çift zıplama ve kanca kullanma gibi yetenekleri olacak.

Shadow Warrior 3'ten Lady Dimitrescu'ya Rakip: Motoko

Henüz net bir çıkış tarihi olmayan oyun için Devolver Digital ve Flying Wild Hog tanıtımlar yapmaya devam ederken, yakın bir zaman önce yayınlanan yeni fragman ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı diyebiliriz. Bu yeni fragmanda, senaryo sırasında ziyaret edeceğimiz Motoko’s Thunderdome isimli yeni bir bölüm gösterilir iken Motoko isimli başka bir baş kötü karakterin de tanıtımı yapılıyor. Daha şimdiden Resident Evil Village oyunundaki Lady Dimitrescu için rakip olabileceği görüşünün hakim olduğunu da söyleyelim.

Motoko karakterinden bahsetmek gerekirse, kendisi Kumo Brotherhood’un geriye kalan son büyücüsü oluyor. Her ne kadar pek fazla bilgi verilmemiş olsa da, elektrikli elementler ile epey bir haşır nedir olduğunu da görebiliyoruz. Ayrıca Motoko’s Thunderdome bölümünün de esasen bir zengin görünümlü bir dövüş arenası olduğunun bilgisini vermeden geçmeyelim.

Bildiğiniz gibi Resident Evil Village’teki baş düşmanlarımızdan ve Mother Miranda’nın emri altındakilerden birisi olan Lady Dimitrescu, oyunun çıkışı öncesinde yayınlanan ekran görüntüleri, fragmanlar ve oynanış videoları ile geliştiricileri şaşırtacak derecede kısa sürede fenomen olmuştu. Hakkında sayısız yorum yapılmış olup, onun tarafından kovalanmak isteyenler tarafından methiyeler düzülmüştü.

Tabii ki bu durum karşısında, benzer bir karakter ortaya koyarak ilgi odağını kendi taraflarına çekmek isteyen geliştiriciler ve yayıncılar olacaktır ve bu doğal bir durum. Peki bakalım Motoko başarılı bir adım olacak mı, yoksa kısa sürede unutulup gidecek mi? Elbette ilerleyen zamanlarda bunu daha iyi anlayacağız.