240Hz OLED Ekranlı Akıllı Telefon Tanıtıldı: İşlemcisi Güçlü!

Sharp kısa bir süre önce orta-üst segmente hitap eden AQUOS R11'i tanıttı. Akıllı telefon 240Hz yenileme hızı sunan OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 işlemci ve 12 GB RAM gibi güçlü özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte Sharp AQUOS R11 özellikleri!

Sharp AQUOS R11 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2340 x 1080 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

Ön Kamera: 50.3 MP

Arka Kamera Ana: 50.3 MP

Arka Kamera Ultra Geniş: 50.3 MP

Arka Kamera Telefoto: 38.5 MP

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Batarya: 5100 mAh

Şarj Hızı: 36W

Boyutlar: 156 x 74 x 8.9 mm

Ağırlık: 195 gram

Renkler: Lacivert, Sarıi Kırmızı

Güncelleme Desteği: 3 yıl Android ve 5 yıl güvenlik güncellemesi

Sharp AQUOS R11 Ekran Özellikleri Neler?

Sharp AQUOS R11'de 6,5 inç büyüklüğünde OLED bir ekran bulunuyor. Bu panel 240Hz yenileme hızlarını ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğü destekliyor. Cihazın böylesine yüksek tazeleme hızlarına sahip olması oyunlarda, menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında ciddi bir avantaj sunuyor. AMOLED paneli ise LCD panellerin aksine siyah renkleri en gerçekçi tonuyla ve diğer renkleri ise fazlasıyla canlı bir şekilde gösterebiliyor.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında piyasaya sürülen selefi AQUOS R10'da da aynı ekran özellikleri bulunuyordu. Yani akıllı telefon bir önceki nesle benzer bir ekran deneyimi sunacak.

Sharp AQUOS R11 İşlemcisi Ne?

Modelde Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi mevcut. 2025'te çıkış yapan bu yonga seti halihazırda Nothing Phone (3) ve POCO F7 gibi modellerde kullanılıyor. İşlemcinin üretim teknolojisi ise 4 nanometre. Oyun performansına baktığımızdaysa CarX Street gibi yüksek grafiklere sahip mobil oyunları 55-60 FPS arasında çalıştırabiliyor. Oyunlardaki minimum akıcılık değerinin 30 FPS olduğunu düşünürsek bu sonuçların fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

İşlemcilerin üretim teknolojisi nm yani nanometre değerleriyle ifade ediliyor. Örneğin AQUOS R11'de kullanılan Snapdragon 8s Gen 4, 4 nanometre mimariye sahip. Bu da 5 nm tabanlı diğer yongalardan daha verimli çalıştığı ve daha yüksek performans gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Kısacası nanometre değeri ne kadar düşükse o kadar iyi.

Sharp AQUOS R11 Kamera Özellikleri Neler?

Sharp AQUOS R11'in ana kamerası 50,3 megapiksel çözünürlüğünde. Buna ek olarak 50,3 megapiksel ultra geniş açı ve 38,5 megapiksel telefoto sensörlerine ev sahipliği yapıyor. Ön tarafta ise bizleri 50,3 megapiksellik bir selfie kamerası karşılıyor. Burada biraz daha detay verirsek ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor. Telefoto lensi ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor.

AQUOS R10'da herhangi bir telefoto sensörü kullanılmamıştı. Akıllı telefon 50,3 megapiksel ana ve 50,3 megapiksel ultra geniş açı kameralarına sahipti. Bu da yeni modelin kamera tarafında daha yetenekli olduğu anlamına geliyor.

Sharp AQUOS R11 Batarya Özellikleri Neler?

Cihazda 36W hızlarında şarj olabilen 5.100 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Bir önceki modelde ise aynı hızları destekleyen 5.000 mAh kapasiteli bir pil tercih edilmişti. Yani yeni modelin batarya kapasitesinde 100 mAh gibi küçük bir artış söz konusu. Bu da akıllı telefonun bataryasının selefinle benzer bir performans sunacağı şeklinde yorumlanabilir.

Sharp AQUOS R11 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Sharp AQUOS R11'in satışları 9 Temmuz'da başlayacak. Akıllı telefonun fiyat etiketi ise 1.025 dolar (47.450 TL) olacak. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 96.850 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında ülkemizde Sharp akıllı telefonları satılmıyor. Bu nedenle AQUOS R11'in Türkiye pazarını pas geçme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Sharp AQUOS R11 teknik özellikleriyle beni etkilemeyi başardı. 240Hz OLED ekranı, Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi ve 50,3 megapiksel kamerası gerçekten üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunacağının bir göstergesi. Ancak fiyatı için aynı şeyleri söyleyemem. Zira bu fiyatlara çıkıldığında Apple'ın, Samsung'un ve Xiaomi'nin çok daha güçlü amiral gemisi telefonlarını satın alabiliyorsunuz.