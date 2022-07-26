Sürükleyici bir atmosfere sahip olan Carx Street APK mobil platformu kasıp kavurmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows platformu için Steam üzerinde sergilenen ve 8 Eylül 2022'de lansmana çıkacak olan Carx Street merakla beklenmeye devam ediliyor. Android platformu kullanıcıları tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Carx Street APK dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanıyor. Mobil oyunculara sürükleyici bir yarış ortamı sunan yapım, zengin içeriği ile mobil yarış oyunları arasında oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Bünyesinde birbirinden farklı araç modelleri bulunduran oyun, mobil oyunculara hem eğlenceli hem de rekabet dolu bir oynanış atmosferi sunacak. Ücretsiz olarak Android akıllı telefon ve tabletler için yayınlanan mobil yarış oyunu, zengin içeriği ile oyuncuları epey tatmin eden bir yapıya sahip.

Carx Street APK Özellikleri

Ücretsiz,

Farklı araç modelleri,

Sürükleyici bir yarış ortamı,

Zengin içerik,

Basit kontroller,

Çarpıcı grafik açıları,

Kusursuz ses efektleri,

Farklı oynanış modları,

Çoklu dil desteği,

4K ve HD grafik açıları,

Mobil yarış severlere farklı oynanış modları sunan Carx Street APK, zengin içeriği ile günümüzdeki en başarılı mobil yarış oyunlarından bir tanesidir. Kusursuz ses efektleri ile yarışçılara eşsiz bir yarış ortamı sunan oyun, çarpıcı grafik açılarına sahip. Bünyesinde oyunculara farklı yarış araçlarını da deneyimleme fırsatı veren oyunda 3D içerikler yer alıyor. Basit kontroller sayesinde oyunculara zorlanmadan bir oynanış sunan Carx Street APK, kilitli ve kilitsiz pek çok içeriğe de ev sahipliği yapıyor. Reklamsız olarak oynanan yarış oyunu çoklu dil desteği ile dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz oynanışı ile dünya çapında adından söz ettiren mobil oyun, reklamsız oynanışı ile oyunculara zaman kaybettirmeden yarış atmosferini deneyimleme fırsatı veriyor.

Carx Street APK İndir

2022'nin beklenen bilgisayar oyunları arasında yer alan Carx Street şu sıralar mobil platformu kasıp kavurmaya devam ediyor. Milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Carx Street APK uzun süre adından söz ettirecek gibi görünüyor.