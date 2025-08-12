Sıra Dışı Tasarımlı Nothing Phone (3) Türkiye'de Satışa Sunuldu

Temmuz ayında tanıtılan Nothing Phone (3) kısa süre önce Türkiye'de satışa sunuldu. Sıra dışı tasarıma sahip olan telefon yüksek yenileme hızı, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemcisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Nothing Phone (3) Türkiye Fiyatı

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Nothing Phone 3'ün 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 54 bin 99 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 16 GB RAM'e sahip sürüm şu anda stoklarda bulunmuyor.

Nothing Phone (3) Türkiye Özellikleri

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Phone (3) 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 seçenekleri mevcut. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 65W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Nothing Phone (3), AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram değerine sahip OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.68 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera bulunuyor.

Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile birlikte gelen telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ön kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabiliyor.

218 gram ağırlığındaki telefonda IP68 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Ekran altı parmak izi sensörünü içeren telefon 160,6 x 75,59 x 8,99 mm boyutlarında.