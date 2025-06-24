6500 mAh Bataryalı POCO F7'nin Türkiye Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Geçtiğimiz aylarda F7 Pro ve F7 Ultra modeli tanıtılmıştı ancak o etkinlikte F7 modeline yer verilmemişti. Yapılan tanıtımla birlikte POCO F7'nin Türkiye fiyatı ve özellikleri belli oldu. Yeni telefon uygun fiyata güçlü donanım sunuyor.

POCO F7 Özellikleri

6,83 inç ekran büyüklüğüne seahip POCO F7, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 447 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonda 12 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.1 depolama seçenekleri mevcut. 6500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

POCO F7'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda IP66+IP68+IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2 ile birlikte gelen telefon 222 gram ağırlığında ve 7,98 mm kalınlığında.

POCO F7 Türkiye Fiyatı

POCO F7'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 24 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 28 bin 999 TL fiyat belirlendi.