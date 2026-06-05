40 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Net Görüşme ve Dahası

Shokz, yeni kablosuz kulaklık modeli OpenDots 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Kulaklık, bir önceki modelle aynı fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkmasına rağmen önemli iyileştirmeler içeriyor. Cihaz, ideal pil ömrüne sahip ve gürültü engelleme başta olmak üzere oldukça geniş bir özellik yelpazesine sahip.

Shokz OpenDots 2'nin Özellikleri Neler?

Kulaklık Dayanıklılık Sertifikası: IP57 sertifikası

IP57 sertifikası Şarj Kutusu Dayanıklılık Sertifikası: IP54 sertifikası

IP54 sertifikası Mikrofon Sayısı: Kulaklık başına 3 adet olmak üzere toplam 6 adet mikrofon

Kulaklık başına 3 adet olmak üzere toplam 6 adet mikrofon Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Mevcut Kontrol: Müzik çalma, ses seviyesini artırma ve azaltma ile arama yönetimi için dokunmatik kontroller

Müzik çalma, ses seviyesini artırma ve azaltma ile arama yönetimi için dokunmatik kontroller Sürücü: Çift 11.8 mm sürücü (Shokz Bassphere 2.0 sayesinde tek bir 16 mm'lik sürücü gibi çalıştığı iddia ediliyor)

Çift 11.8 mm sürücü (Shokz Bassphere 2.0 sayesinde tek bir 16 mm'lik sürücü gibi çalıştığı iddia ediliyor) Bağlantı: Bluetooth 6.1

Bluetooth 6.1 Çoklu Cihaz Bağlantısı: Aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilir

Aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilir Pil Ömrü: Kulaklıkların her biri için 10 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 40 saate kadar kullanım süresi

Kulaklıkların her biri için 10 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 40 saate kadar kullanım süresi Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım

5 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım Renk Seçenekleri: İnci beyazı, gri ve siyah

Shokz OpenDots 2'nin Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Kulaklık, tek bir şarjla 10 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate kadar müzik dinleme imkânı sağlıyor. Bu sayede kullanıcıları uzun yolculuklarda veya yoğun kullanımda bile sık sık şarj etmek zorunda bırakmıyor. Bu arada cihaz, USB-C kablolu şarjın yanı sıra Qi kablosuz şarjı da destekliyor. Sadece 5 dakikalık hızlı şarjla yaklaşık 2 saat kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Özellikle evden ayrılmadan önce çok az zamanınız varsa epey avantajlı olduğu söylenebilir.

Bir önceki model OpenDots One, 40 saate kadar pil ömrü sunan model olarak piyasaya sürülmüştü. Yeni modelde olduğu gibi önceki model de kulaklık başına 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre de 40 saate varıyor.

Shokz OpenDots 2 Gürültü Engelliyor mu?

Shokz'ın yeni kulaklığı, açık kulak tasarıma sahip. Yani kulak kanalını tam anlamıyla kapatmıyor. Çevreden gelen sesleri duymaya devam ediyorsunuz. O yüzden aktif gürültü engelleme ya da diğer bir deyişle ANC özelliğini beklememek gerekiyor. Tabii, bu hiç gürültü engellemediği anlamına gelmiyor.

Cihaz, ENC yani çevresel gürültü engelleme özelliği ile geliyor. Bu sayede birisiyle sesli görüşme gerçekleştirirken karşı tarafa sesiniz net şekilde gidiyor, arka plan gürültüsü mümkün olduğunca azalıyor. Kulaklıkların her birinde 3 adet mikrofon mevcut. Bunlardan iki tanesi konuşma sırasında titreşimleri algılayarak çalışan kemik iletimli mikrofon. Bu mikrofonlar, yapay zeka destekli gürültü bastırma özelliğinin daha etkili sonuç vermesine olanak tanıyor.

Shokz OpenDots 2 Aynı Anda Birden Fazla Cihaza Bağlanabiliyor mu?

Kulaklık, aynı anda iki farklı cihaza bağlanabiliyor. Bu sayede hem dizüstü bilgisayar hem telefona aynı anda bağlı kalabiliyor, cihazlar arasında manuel olarak geçiş yapmakla uğraşmıyorsunuz. Bilgisayarda çalışırken telefonunuza bir arama gelirse hemen yanıtlayabiliyorsunuz. Böylelikle günlük kullanımda oldukça pratiklik sağlıyor.

Shokz OpenDots 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Shokz OpenDots 2 için 199.95 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 9 bin 214 TL'ye denk geliyor. Cihazın Türkiye'de satışa sunulması hâlinde vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte fiyatı 16 bin 350 TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, planların değişebileceğini not düşelim.

Shokz OpenDots 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Shokz şu an Türkiye'de OpenDots One başta olmak üzere OpenFit Air, Openfit 2 Plus, Openrun Pro ve daha birçok kulaklık satıyor. Bu modelleri göz önünde bulunduracak olursak OpenDots 2'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Elbette ki konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Bu da planların değişiklik gösterebileceği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Shokz OpenDots 2'nin özellikle sporla uğraşanlar için oldukça ideal bir özellik yelpazesine sahip olduğunu düşünüyorum. Pil ömrü ise cihazına çok sık bir şekilde şarj etmek istemeyen ve sık sık uzun seyahatlerde bulunan kişiler için oldukça yeterli olacaktır. Bunun haricinde hem sürücü hem gürültü engelleme tarafından yapılan iyileştirmeler de fazlasıyla dikkatimi çekti. Tüm bunları göz önünde bulundurarak Shokz'ın yeni kulaklığının mevcut pazarlarda oldukça ilgi görecek bir model olacağını söyleyebilirim.