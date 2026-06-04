30 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Düşük Gecikme Modu Var

U&i yeni kablosuz kulaklık tanıttı. Entry Star 179 olarak adlandırılan bu model, ideal pil ömrü ile birlikte geliyor. Ayrıca düşük gecikme modu sayesinde sesi anında almak isteyen kullanıcılara da ciddi faydası dokunuyor. Üç farklı renk seçeneği ile sunulan cihaz ayrıca uygun bir fiyata sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

U&i Entry Star 179'un Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar

Şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar Sürücü Boyutu: 13 mm

13 mm Düşük Gecikme Modu: Mevcut

Mevcut Renk Seçenekleri: Turuncu ve koyu gri, bej ve koyu gri, beyaz ve açık gri

U&i Entry Star 179 Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?

U&i Entry Star 179, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Günde sadece 2-3 saat kullanım süresine sahip, daha çok okula veya işe gidip gelirken müzik dinleme eğiliminde olanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün. Benzer şekilde haftada 1-2 saat antrenman yapanlar için de oldukça uzun bir kullanım süresi sağlayacaktır.

U&i Entry Star 179'da Düşük Gecikme Ne İşe Yarıyor?

Kulaklığın sahip olduğu düşük gecikme modu özellikle PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunlar oynarken kritik rol üstleniyor. Bu, oyunda gelen sesleri çok vakit kaybetmeden duymanıza olanak tanıyor. Bu mod sayesinde oyunda birisi ateş ettiğinde hızlıca harekete geçme imkânı elde ediyorsunuz. Öte yandan film izlerken de dudak senkronizasyonu gibi sorunlar yaşamamaya olanak tanıyor.

U&i Entry Star 179'un Fiyatı Ne Kadar?

U&i Entry Star 179 için 599 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 287 TL'ye denk geliyor. Cihazın Türkiye'ye ithalatçı garantili olarak getirilmesi durumunda ise bu fiyat vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 1.000 TL civarında bir fiyata satışa sunulabilir.

U&i Entry Star 179 Türkiye'de Satılacak mı?

U&i Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten markalar arasında yer almıyor ama bu, Entry Star 179'un Türkiye'de kesinlikle satılmayacağı anlamına gelmiyor. Cihazın nispeten uygun bir fiyatı bulunuyor. Bu da onun ithalatçı garantili olarak Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu gösteriyor.

Editörün Yorumu

U&i Entry Star 179, bana göre çok üst düzey bir ses aramayan, sadece kısa seyahatler sırasında müzik dinlemek için bir kulaklık arayışında olanlara hitap eden bir model. Uygun fiyatlı olması da oldukça önemli bir avantaj. Satışa sunulduğu pazarlarda geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından değerlendirilecektir.