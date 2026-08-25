Yağmura Karşı Dayanıklı Kulaklık Tanıtıldı! Sporcular İçin Birebir

Shokz, yeni kulaklık modelini tanıttı. OpenRun Air 2 olarak adlandırılan model, özellikle koşu, bisiklet sürme ve çeşitli egzersizlerle ilgilenen kişilere hitap ediyor. Hafif yapıda olan kulaklık, siyah ve buz mavisi renk seçenekleri ile geliyor. Ayrıca sesli görüşmeler için bir gürültü azaltma özelliği de içeriyor.

Shokz OpenRun Air 2'nin Özellikleri Neler?

Ağırlık: 26,4 gram

26,4 gram Bağlantı noktası: USB-C şarj girişi

USB-C şarj girişi Pil ömrü: Tek şarjla 10 saate kadar kullanım

Tek şarjla 10 saate kadar kullanım Hızlı şarj: 5 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım

5 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım Sürücü teknolojisi: PremiumPitch 3.0

PremiumPitch 3.0 Sürücü yapısı: Tam metal çift bobinli, çift yaylı sürücü sistemi

Tam metal çift bobinli, çift yaylı sürücü sistemi Ses özellikleri: Daha güçlü bas ve daha net vokal performansı

Daha güçlü bas ve daha net vokal performansı Ses ayarları: Shokz uygulaması üzerinden 4 EQ ön ayarı ve 2 özel EQ yuvası

Shokz uygulaması üzerinden 4 EQ ön ayarı ve 2 özel EQ yuvası Mikrofon sistemi: Çift mikrofon

Çift mikrofon Çağrı teknolojisi: Yapay zeka destekli gürültü azaltma

Yapay zeka destekli gürültü azaltma Su ve toz dayanıklılığı: IP67 sertifikası

IP67 sertifikası Renk seçenekleri: Siyah ve buz mavisi

Shokz OpenRun Air 2 Gürültü Engelliyor mu?

Shokz OpenRun Air 2'de aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Bu kulaklıkların amacı zaten dışarıdan gelen sesi tamamen engellemek değil. Bu tür tasarımların amacı, kullanıcının çevrede neler olup bittiğini duymaya devam etmesini sağlamaktan ibaret. Tabii, bu hiçbir şekilde gürültü azaltmadığı anlamına gelmiyor. Dinleme için olmasa da sesli görüşmeler için bir gürültü azaltma özelliği mevcut.

Cihazda yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon bulunuyor. Rüzgar, trafik sesi ve çevredeki arka plan seslerini algılayarak bunları bastırmaya ve sizin sesinizi de ön plana çıkarmaya odaklanıyor. Böylelikle karşı taraf sizi daha iyi anlıyor, bir sözü tekrarlamanıza gerek kalmıyor.

Shokz OpenRun Air 2 Su Geçirmez mi?

Kulaklık tamamen su geçirmez değil. IP67 sertifikasından da anlaşılacağı üzere sadece su, ter ve toza karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklılığa sahip. Yani terleme, yağmur atıştırırken yürüme ve tozlu ortamda bulunma gibi durumlara karşı endişelenmeye gerek yok. Ama bu, onu gidip de yüksek basınçlı suya maruz bırakabileceğini düşündürmesin. Beklenmedik sorunlar meydana gelebilir.

Shokz OpenRun Air 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, tek şarjla 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. 5 dakikalık hızlı şarjla 2 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Markaya göre bir önceki OpenRun modeline göre pil ömründe yüzde 25'lik bir artış meydana gelmiş. Görünüşe göre şirket, bu yeni modelinde özellikle bataryaya odaklanmış durumda.

Shokz OpenRun Air 2'nin Ses Kalitesi Nasıl Olur?

Markanın yeni modeli, PremiumPitch 3.0 sürücü teknolojisini kullanıyor. Bununla daha dengeli bir ses sunmaya odaklanırken çift bobin yapısı sayesinde ses sinyalini daha hassas şekilde işleyecektir. Özellikle vokallerde ve orta frekanslarda net ses elde etmeye yardımcı olacaktır. Metal sürücü ise titreşimleri daha dengeli yönetmeye yardımcı olarak sesin temiz çıkmasını, bozulmaların minimum seviyede olmasını, detayların ise ön planda olmasını sağlayacaktır. Tabii, kulağı tam olarak kapatmayan açık kulak tasarımından dolayı çok güçlü baslar beklememek gerek.

Shokz OpenRun Air 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Shokz OpenRun Air 2 için 129.95 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 6 bin 250 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise buna vergiler ve ek maliyetler de dahil edilecektir. Nihai fiyat yaklaşık olarak 11 bin TL olabilir.

Shokz OpenRun Air 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Shokz markasının şu an Türkiye'de birçok kulaklığı satılıyor. Bunlara örnek olarak Shokz OpenSwim Pro, OpenRun Pro 2, Opendots One, OpenSwim ve OpenFit Air modellerini verebiliriz. Söz konusu modellerin oluşturduğu geniş ürün yelpazesine bakacak olursak OpenRun Air 2'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Shokz OpenRun Air 2'nin herkese hitap eden bir kulaklık olmadığını belirtmem gerek. Her şeyden önce açık kulak tasarımına sahip. Bu, aktif gürültü engelleme ve güçlü baslardan büyük ölçüde vazgeçmeniz anlamına geliyor. Cihazın ana hedef kitlesi, sporla uğraşan kişiler. Örneğin dışarıda koşarken çevreden gelen sesleri duymaya devam etmek kritik öneme sahip. Tabii, kulaklığın düşmediğinden de emin olmanız gerekiyor.

İşte bu kulaklık, iki gereksiniminizi de karşılıyor. Ama "ben bütün gün ofiste / okulda oluyorum, sadece müzik dinlemek istiyorum" diyorsanız aradığınız şey muhtemelen açık kulak tasarımlı bir kulaklık değildir. Bunun yerine kulak içi modellere yönelmeniz kesinlikle daha mantıklı olacaktır.