32 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Acemagic, yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Bununla beraber F2A'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Mini PC'de Intel tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci ve entegre ekran kartı bulunuyor. 32 GB RAM ve 1 TB SSD'ye sahip olan mini bilgisayarda ayrıca USB Type-C, DisplayPort 2.1 ve HDMI 2.1 dahil olmak üzere pek çok port mevcut.

Acemagic F2A'nın Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H

Intel Core Ultra X7 358H Ekran Kartı: Entegre Intel Arc B390

Entegre Intel Arc B390 RAM: 32 GB LPDDR5X

32 GB LPDDR5X Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 Mini PC'nin Ön Tarafı: 1x USB Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x 3.5mm ses çıkışı

1x USB Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x 3.5mm ses çıkışı Mini PC'nin Arka Tarafı: 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1, 2 x 2.5Gbps Ethernet (RJ-45), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB-C

1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1, 2 x 2.5Gbps Ethernet (RJ-45), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB-C Boyut: 128 x 128 x 37 mm

128 x 128 x 37 mm İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Acemagic F2A'nın İşlemcisi Nasıl?

Mini bilgisayar gücünü Intel Core Ultra X7 358H işlemcisinden alıyor. İşlemcide 4.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 3.7 GHz hızında çalışan sekiz çekirdek ve 3.3 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda 16 çekirdek mevcut. Bu yapı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza ulaşabilmesini sağlıyor.

Panther Lake mimarisine sahip olan işlemci 50 TOPS performans sunuyor. Bu, metin özetleme, canlı çeviri, görsel oluşturma veya gelişmiş dil modellerini çalıştırma gibi işlemlerin doğrudan bilgisayarda yapılabilmesine imkân tanıyor. İşlemcide LPDDR5X RAM desteği bulunuyor. Bu teknoloji, LPDDR5'e kıyasla daha yüksek veri hızı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.

Acemagic F2A'nın Ekran Kartı Nasıl?

Acemagic 'in yeni mini biligsayarında Intel Arc B390 isimli entegre ekran kartı bulunuyor. 12 çekirdeğin yer aldığı ekran kartında Xe3 grafik mimarisi mevcut. Intel Arc B390 ayrıca XeSS özelliğiyle birlikte geliyor. Bu özellik sayesinde harici ekran kartına gerek kalmadan çoğu oyun sorunsuz oynanabiliyor.

Acemagic F2A'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Mini bilgisayarın ön tarafında bir adet USB Type-C, iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-A ve 3.5mm ses çıkışı bulunuyor. PC'nin arka tarafında ise bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.1, iki adet 2.5Gbps Ethernet (RJ-45), iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve bir adet USB-C mevcut. Bu arada mini bilgisayar Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 7 teknolojisi, Wi-Fi 6'ya kıyasla hem daha yüksek hız hem daha düşük gecikme hem de daha kararlı bağlantı avantajı sunuyor.

Intel Core Ultra X7 358H ve Intel Arc B390'ın Oyun Performansı Nasıl?

Yukarıda Intel Core Ultra X7 358H işlemciye ve Intel Arc B390 entegre ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testleri bulunuyor. Bu testler esnasında Intel'in XeSS özelliğinin etkin olduğunu belirtelim. Bu teknoloji, görüntü kalitesinden gözle görülür bir taviz vermeden daha yüksek FPS değerleri elde edilmesine imkân tanıyor.

Acemagic F2A Türkiye'de Satılacak mı?

Acemagic F2A'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Acemagic'in bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acemagic F2A'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Acemagic F2A'nın Fiyatı Ne Kadar?

Acemagic F2A için 1.699 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 81 bin 721 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 100 bin TL civarında olabilir. Acemagic F2A'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi birr açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Oyun testlerini göz önünde bulundurduğumda Acemagic F2A'nın işlemci ve entegre ekran kartının oyunları 1080p çözünürlükte ve düşük ayarlarda sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini söyleyebilirim. Biglisayarın yalnızca 128 x 128 x 37 mm boyutlarında olması önemli bir avantaj sağlıyor. PC bu sayede hem masada yer kaplamıyor hem de gün içinde kolayca taşınabiliyor. Bu arada port tarafında DisplayPort 2.1'den HDMI 2.1'e kadar geniş bir yelpaze sunulması da önemli.