Sony'den 120Hz OLED Ekranlı Yeni Telefon! Snapdragon İşlemcisi Var

Sony yeni bir telefon tanıttı. Böylece Xperia 10 VIII'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcsii bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Sony Xperia 10 VIII'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.9)

50 MP (f/1.9) Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP (f/2.4)

13 MP (f/2.4) Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65 ve IP68 sertifikaları

IP65 ve IP68 sertifikaları Boyutlar: 153 x 72 x 8,3 mm

153 x 72 x 8,3 mm Ağırlık: 168 gram

Sony Xperia 10 VIII'ün Ekran Özellikleri Neler?

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez yeniliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada serinin bir önceki modeli Sony Xperia 10 VII'de 6,1 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Sony Xperia 10 VIII'in İşlemcisi Nasıl?

Sony'nin yeni telefonu gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, aksiyon RPG oyunu Wuthering Waves'i ortalama 32 FPS, Genshin Impact'i ortalama 38 FPS, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 57 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemciye sahip mobil cihazlarda online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS, popüler MOBA oyunu League of Legends: Wild Rift ise ortalama 59 FPS'te oynanıyor.

Orta segmentte konumlanan Snapdragon 6 Gen 3'ün Galaxy A36 ve Motorola Moto G75 dahil olmak üzere pek çok cihazda yer aldığını belirtelim. Qualcomm tarafından geliştirilen işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Sony Xperia 10 VIII'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 13 vmegapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor.

153 x 72 x 8,3 mm boyutlarında ve 168 gram ağırlığında olan Xperia 10 VIII'ün ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Sony Xperia 10 VII'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Sony Xperia 10 VIII'in Bataryası Kaç mAh?

Sony'nin yeni telefonu 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada serinin önceki modlei Sony Xperia 10 VII ve Sony Xperia 10 VI'da da aynı batarya kapasitesi mevcut.

Sony Xperia 10 VIII Türkiye'de Satılacak mı?

Sony Xperia 10 VIII'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Xperia 10 VII Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xperia 1 VIII'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Sony Xperia 10 VIII Fiyatı Ne Kadar?

Sony Xperia 10 VIII için 698 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 33 bin 572 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 68 bin TL civarında olabilir. Sony Xperia 10 VIII'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada telefonun suya dayanıklı olduğunu belirteyim. Bu önemli bir avantaj çünkü dışarıda beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmıyor.