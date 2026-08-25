Microsoft, Kullanıcılara Para Kazanmanın Yeni Bir Yolunu Sunuyor

Microsoft, Edge'in mobil versiyonuna ağırlık vermeye başladı. Şirket, mobil sürümün kullanım oranını artırmak için yeni ödül programını resmen başlattı. Mevcut Edge kullanıcılarının tamamının katılabileceği bu programda kullanıcılara Microsoft Rewards puanı sağlanıyor. Doğrudan para verilmese de bu puanlar kullanılarak Microsoft mağazalarında gerçek harcamalar yapılabiliyor.

Microsoft Edge'in Yeni Davet Programının Şartları Neler?

Programa katılmak isteyen Edge kullanıcılarının arkadaşlarını web tarayıcısını kullanmaya davet etmesi gerekiyor. Bunun için özel davet bağlantıları gönderiliyor ama karşı tarafın sadece bağlantıya tıklaması yeterli değil. Yeni kullanıcının Edge mobil uygulamasını yüklemesi, Microsoft hesabı ile giriş yapması ve belirli kullanım şartlarını yerine getirmesi şart koşuluyor.

Davet edilen kişi, ilk 14 gün içinde iki farklı günde Edge üzerinden en az bir arama işlemi gerçekleştirmeli. Bu şartın yerine getirilmesi hâlinde hem daveti gönderen hem yeni kullanıcı 500 Microsoft Rewards puanı elde ediyor. Bu önlem muhtemelen gerçek ve sahte kullanıcıyı ayırt etmek için yapıldı. Öte yandan şirket, yeni kullanıcının Edge'i sadece yükleyip silmesini değil, onu devamlı kullanmasını istiyor. Öyle ki bir tarayıcının başarılı olup olmaması, sadece indirme sayısına bakmıyor. Aktif kullanıcı sayısı da en az indirme kadar önemli.

En Fazla Ne Kadar Microsoft Rewards Puanı Kazanılabiliyor?

Microsoft, program kapsamında her davet için 500 puan kazanıldığını ifade etti. Tabii, daha önce belirttiğimiz tüm şartların karşılanması gerekli. Bu arada Microsoft, aylık kazanç için bir sınırlama da getirmiş durumda. Kullanıcılar, bir ay içinde en fazla 7 bin 500 puan toplayabiliyor. Buna da 15 davette ulaşıyorsunuz.

Microsoft Rewards Puanı ile Ne Alınabilir?

Microsoft Rewards puan sisteminin merkezinde ödüllendirme var. Microsoft hesabınızda biriktirdiğiniz puanları Xbox hediye kartı alarak oyun, eklenti ve bazı dijital içeriklere sahip olabilirsiniz. Ayrıca Microsoft oyunları için de tercih edebilir ve bazı ödül çekilişlerine puan karşılığında katılabilirsiniz.

Hatırlatmak gerekirse bir kullanıcı, Microsoft Rewards puanı ile GTA 6'nın Ultimate sürümünü ücretsiz almıştı. Kullanıcı, bunu 3 yılda 98 bin puan toplayarak bunu başarmıştı. Şirketin başlattığı program, bu kadar kısa sürede GTA 6 Ultimate Edition alacak puanı elde etmenizi mümkün kılmıyor ama ciddi bir ivme sağlayacaktır.

En azından 1 yıldan biraz daha uzun sürede söz konusu puana ulaşmak mümkün olacaktır. Eğer davetin yanı sıra görev de yaparsanız çok daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Bu arada oyun oynamayanlar için de bazı fırsatlar var. Söz konusu puanlarla bazı bölgelerde Amazon da dahil olmak üzere pek çok platformda hediye kartları almanın da mümkün olduğunu not düşelim.

Edge'in Davet Ödüllendirme Sistemi Herkese Açık mı?

Microsoft Edge'in davet ödüllendirme sistemi şu an sadece Android ve iOS'te erişime açık. Fakat program şu anda bütün kullanıcıların katılımına açık durumda olmayabilir. Bazı kullanıcılar söz konusu seçeneği görse de diğerlerine gelmesi biraz zaman alabilir. Bu özellik şu an genellikle Edge'i mobilde düzenli olarak kullananlara gösteriliyor. Eğer siz de kullanıyorsanız başvuru süreci ile uğraşmadan arkadaşlarınızı davet edip puan toplamaya başlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bana göre Microsoft'un bu hamlesi, daha fazla kullanıcıyı Edge kullanmaya ikna etmek için tek başına yeterli değil. Şimdiye kadar Edge kullananlar için iyi bir fırsat. Ama sırf puan kazanıp bedava Xbox oyun kartı ve benzeri hediyeler almak için kimsenin bu kadar çaba sarf edeceğini zannetmiyorum. Belki bazıları arkadaşlarına destek olmak adına tarayıcıyı indirip biraz kullanır ve ardından siler, hepsi bu kadar. Bence bu tür yöntemlere başvurmak yerine insanların neden Edge yerine alternatif tarayıcılar kullandığına odaklanması daha mantıklı olacaktır.