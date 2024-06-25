Animasyon Severlere Müjde: Shrek 5 Geliyor!

Eddie Murphy, Shrek 5'in yapım aşamasında olduğunu ve aktörlerin son birkaç aydır kayıt yaptığını açıkladı. Ayrıca, Shrek 5'in ardından bir Eşek yan filmi de geleceğini duyurdu.

Shrek 5 Yapım Aşamasında

Murphy, Collider'a verdiği röportajda, "Dört veya beş ay önce Shrek 5'e başladık. İlk bölümü kaydettim ve bu yıl tamamlayacağız," dedi. Shrek 5'in 2025'te çıkması bekleniyor ve ardından Eşek filmi üretilecek.

Shrek 5'in yapım aşamasında olduğu uzun süredir dedikodulardaydı, ancak Murphy'nin son açıklamaları bu projenin gerçekten gerçekleştiğini doğruluyor. Bu yeni filmde Mike Myers ve Cameron Diaz'ın da Shrek ve Fiona rollerine geri dönmeleri bekleniyor.

Shrek serisinin sona erdiği düşünülürken, yeni filmlerle geri dönmesi hayranlarını heyecanlandırıyor. Eddie Murphy'nin Eşek yan filmi hakkındaki açıklamaları, seriye olan ilgiyi daha da artırıyor. Shrek 5 ve ardından gelecek olan Eşek filmi, animasyon dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.