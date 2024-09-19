Siber Saldırının İşletme Üzerindeki Etkisi İncelendi: Büyük Kayıplara Yol Açıyor!

Siber güvenlik ihlalleri, oldukça büyük mali kayıplara yol açabilir. Kaspersky, siber saldırıların işletmeler üzerindeki etkisini inceledi. Yapılan araştırma, korumasız bir işletmenin uğrayabileceği önemli kayıpları gözler önüne serdi.

Siber Güvenlik İhlali Nedeniyle Yaşanan Mali Kayıplar

Büyük mali kayıpların yaşandığı bir olaya örnek olarak, bina teknolojileri sektöründe önemli bir şirket olan Johnson Controls'ün Dark Angels hack grubu tarafından gerçekleştirilen önemli bir fidye yazılımı olayıyla karşı karşıya kalmasını örnek gösterebiliriz.

Bu olayda saldırganlar 27 terabayt boyutunda hassas veri çaldıklarını iddia etmişlerdi ve 51 milyon dolar tutarında fidye talep etmişlerdi. Bu ihlal, şirketin sistemlerinde ciddi kesintilere neden oldu ve toplamda 27 milyon doların üzerinde zarara yol açtı.

Siber Saldırı, Johnson Controls'ün faturalama sistemlerindeki aksaklıklar ve kurtarma giderleri de dahil olmak üzere ticari faaliyetlerini önemli ölçüde etkiledi. Küresel varlığı olan bir şirket olarak, söz konusu güvenlik ihlali iş ilişkilerinin ve operasyonlarının önemli ölçüde aksamasına neden oldu.

Siber Saldırıların İşletmelere Verdiği Zararlar

Kaspersky'a göre bir siber saldırının işletmelere zarar verebileceği yollar şu şekilde:

İtibar Kaybı

Müşterilerinizin size duyduğu güven çok değerlidir. Olası bir ihlalde müşteri verileri çalınırsa, bu durum markanızın itibarına ciddi zarar verebilir. Oluşacak güven kaybı müşterilerin ayrılmasına ve işlerin uzun vadede azalmasına neden olabilir. Bazı durumlarda, tek bir ihlal bir şirketin

kamuoyundaki imajını onarılamayacak şekilde mahvetmek için yeterlidir. İşletmeniz bir saldırıya maruz kalırsa, bu durum iş ortaklarınız ve satıcılarınızla olan ilişkilerinizi de etkileyebilir.

Üçüncü parti iş ortakları, paylaşılan verileri koruma konusundaki becerinize olan güvenlerini kaybedebilir. Hızlı bir şekilde toparlanamazsanız veya sistemleriniz iş ortaklarınızın operasyonlarını tehlikeye atarsa, iş açısından kritik ilişkileriniz tehlikeye girebilir.

Finansal Kayıplar

Siber saldırılar genellikle doğrudan mali kayıplara yol açar. Bilgisayar korsanlarının verilere erişimi yeniden sağlamak veya doğrudan para çalmak için ödeme talep ettiği fidye yazılımı saldırıları bunun bir örneğidir.

Bu yalnızca bir başlangıç çünkü bu tarz saldırıların dolaylı mali kayıplara yol açabilecek çok sayıda başka sonuçları vardır. Bunların maliyeti, olayın doğrudan sonucu olan kayıpları kolayca aşabilir.

Operasyonel Kesintiler

Siber saldırılar operasyonlarınızı durma noktasına getirebilir. Birçok işletme günlük faaliyetleri için dijital altyapılarına bağlıdır. Sistemler tehlikeye girerse üretkenlik düşer.

Ciddi durumlarda, tüm operasyonlar günlerce hatta haftalarca kesintiye uğrayabilir. Bu da gelir kaybına, hizmet kalitesinin düşmesine ve hayal kırıklığına uğramış müşterilere ve iş ortaklarına neden olur. Şirketinizin itibarı üzerinde olumsuz bir etki yaratır.

Uzun Vadeli Dolaylı Maliyetler

Bir siber saldırının hemen ardından bile işletmeler genellikle uzun vadeli finansal etkilerle karşı karşıya kalır. Sistemleri geri yüklemek, siber güvenlik altyapısını iyileştirmek ve yasal sonuçları yönetmek, devam eden maliyetlerden sadece birkaçıdır. Ayrıca, kaybedilen işlerin ve zarar gören müşteri ilişkilerinin yeniden inşa edilmesi aylar ya da yıllar alabilir.

Yasal Mevzuat ve Uyumluluk Sorunları

Avrupa'daki GDPR veya ABD'deki HIPAA gibi veri koruma düzenlemeleri yüzünden veri ihlalleri ağır para cezalarına yol açabilir. Hassas müşteri veya çalışan verilerinin korunmaması cezalara ve davalara neden olabilir. Ayrıca ihlallerin kurbanı olan şirketler genellikle uzun süren yasal mücadelelerle karşı karşıya kalırlar ve bu da şirketin mali ve itibar yükünü artırır.

Fikri Mülkiyet Kaybı

Birçok işletme için fikri mülkiyet (Intellectual Property - IP) en değerli varlıkları arasındadır. Fikri mülkiyeti hedef alan siber saldırılar ürün tasarımlarını, pazarlama stratejilerini ve özel bilgileri çalabilir. Bu durum özellikle teknoloji ve ilaç gibi rekabetçi sektörlerde büyük zarara yol açabilir. Fikri mülkiyet hırsızlığı bir şirketin yıllarını harcayarak oluşturduğu avantajı silebilir.