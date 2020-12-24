Siber Suçlar İçin Kullanılan O VPN Hizmeti Kapatıldı!

FBI (Federal Soruşturma Bürosu), bilgisayar korsanlarının (hackerların) siber suçlar için kullandığı ve kurbanlara yönelik saldırılar düzenlerken kimliklerini hükümetlerden saklamak için başvurduğu bir VPN hizmetini kapattı. Europol’a göre FBI ve Almanya, Hollanda ve Fransa’dan kolluk kuvvetleri özellikle fidye yazılım saldırılarında kullanılan bu araca hackerların olan erişimini kesti.

Siber Suçlarda Kullanılan VPN Hizmetine Erişim Kesildi

Europol’a göre müşterilerinin IP adresini gizleyen ve internette tamamen anonimlik sunan bir hizmet, fidye yazılım saldırıları gibi kötü niyetli amaçlarda kullanılmasından ötürü yasaklandı. On yıldan fazla bir süredir hizmet veren VPN sağlayıcısının yasaklanmasının arkasındaki en önemli neden, fidye yazılım saldırıları düzenleyen, web sitelerinde hesabı yer alan müşterilerin finansal bilgilerini ele geçirmek gibi suçlarda kimliğini gizlemek için bu VPN sağlayıcısının verdiği hizmete başvurması oldu.

Kolluk kuvvetleri yapılan operasyonlar sonucunda Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer üç ülkede yer alan sunucuları ele geçirdi. Europol yapmış olduğu açıklamada “Bu VPN hizmeti kanun yaptırımlarının önüne geçmek için 5 güvenlik katmanına kadar VPN servisi sundu ve mevcut en iyi araçlardan biri ve yüksek bir fiyata satıldı” ifadelerini kullandı. Aktarılan bilgilere göre kapatılan VPN hizmetinin ismi Safe-Inet’ti.

VPN sağlayıcısı veya herhangi bir müşteri hakkında şimdilik herhangi bir tutuklama veya suçlama duyurusunda bulunulmadı ancak VPN hizmetinin sunucularının ele geçirilmesi, siber alanda faaliyetleri sürdürmekte olan bilgisayar korsanlarının işini bir hayli zorlaştırmaya başlayacaktır.

Siber güvenlik uzmanları, kolluk kuvvetlerinin bu yaklaşımının yasa dışı etkinlikler sergileyen kişilerin yakalanmasını sağlamayı ve dijital dünya sınırlarında düzenlediği saldırıların önüne geçmeyi daha da kolaylaştıracağını ve büyük teknoloji şirketlerinin konu hakkındaki yaklaşımları ile uyumlu olduğunu söyledi. Örneğin Microsoft aralık ayında büyük bir kötü amaçlı yazılım saldırısını durdurmak için SolarWinds saldırılarında kullanılan bir alan adını ele geçirdi. Kullanıcılarını hedef alan siber dolandırıcılarla mücadele etmek isteyen Facebook ise mart ayında bir sahte Facebook sitesine dava açtı.

Ücretsiz VPN kullanmanın güvenli mi yoksa tehlikeli mi olacağı hakkında soru işaretleriniz varsa aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir ve konu ile ilgili sorularınıza cevap bulabilirsiniz.