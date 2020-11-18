Ücretsiz VPN'ler Güvenli mi Tehlikeli mi? - Eğer Play Store'a ya da App Store'a girerseniz birbirinden farklı pek çok ücretsiz VPN uygulaması ile karşılaşacaksınız. Peki ama normalde yüksek fiyatların uçuştuğu bu ortamda ücretsiz bir servisten faydalanmak ne denli doğru? Ya da daha doğru bir şekilde bu uygulamalara veya servislere güvenmeli misiniz? Kısa cevap, hayır. İşte bunun altında yatan nedenler!

Ücretsiz VPN'ler Güvenilir mi?

Asıl konuya geçmeden önce kısa bir şekilde VPN'in ne olduğuna ve nasıl çalıştığına değinelim.

Virtual Private Network anlamına gelen VPN, internet bağlantısı üzerinden gönderilen tüm trafiği şifreler ve uzak bir sunucuya gönderir. Her şey, bu uzak sunucudan geçer ve kimliğiniz bu sunucuda gizlenmiş olur.

Örneğin Türkiye'de yaşayan bir kişi Birleşik Krallık'ta yer alan bir VPN sunucusuna bağlanırsa ve Facebook'a girerse, tüm arama trafiği Birleşik Krallık'ta yer alan bu sunucu üzerinde gerçekleşir. Bu noktada yerel ağ operatörünüz ya da internet servis sağlayıcınız hangi siteleri ziyaret ettiğinizi göremez. Sadece Birleşik Krallık'ta yer alan IP adresine giden şifreli bir bağlantı görürler. Ayrıca Facebook da sizi Birleşik Krallık'taki bir kullanıcı olarak görüntüler.

İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı VPN sunucularını kullanmak isteyebilir:

- Bir arama terimini ya da etkinliğini internet servis sağlayacısından gizlemek.

- Hükümetin uyguladığı internet sansürünü aşmak.

- Halka açık noktalarda gözetlenme tehdidini ortadan kaldırmak.

- BitTorent trafiğini gizlemek.

- Başka coğrafi içeriklere erişmek.

Neden Her Ücretsiz VPN'i Kullanmamalısınız?

Bir VPN kullanırken VPN operatörüne büyük ölçüde güven duymak zorundasınız. Elbette VPN trafiğinizin servis sağlayacısından ya da ağ operatöründen gizlenmesini sağlar. Ancak VPN sunucusunun operatörü trafiğinizi gözetleyebilir.

VPN sunucusunun operatörü erişmekte olduğunuz internet sitelerini görüntüleyebilir. Şifrelenmiş HTTP protokülüne sahip internet sitelerini ziyaret ediyorsanız VPN operatörü bu verileri tutabilir ve hatta reklam amacı ile satabilir.

Kısa bir şekilde özetlerse bir VPN kullandığınızda otelinizdeki ya da kafedeki erişim noktasının ve servis sağlayıcısının sizi gözetlemesini engelliyorsunuz ancak bunun yerine VPN sağlayıcısına izin veriyorsunuz. Hiç bilmediğiniz ücretsiz bir servise neden güveneceksiniz ki?

Metric Labs tarafından yapılan bir araştırmaya göre ücretsiz VPN uygulamalarının neredeyse hepsinin Çin ile dolaylı ya da doğrudan bağlantısı bulunuyor. Ayrıca bu uygulamaların yüzde 86 oranındaki kısmının gizlilik politikaları tatmin edici değil. Bazıları kullanıcı verilerinin Çin'e aktarıldığını açık bir şekilde belirtiyor.

Gizlilik için bir VPN kullanıyorsanız veya internet sansüründen kaçınıyorsanız, muhtemelen Çin merkezli bir VPN kullanmak istemezsiniz.

Ne Yapmalısınız?

Açıkçası ücretsiz VPN'ler uzak durmayı ya da güvenilir olanlarını seçmeyi düşünebilirsiniz. Bir VPN hizmeti sunmak bir şirketin parasına mal olur. Öyle ise neden bunu size ücretsiz olarak sunsunlar?

Eğer ciddi bir gizlilik ve anonimlik istiyorsanız, Tor gibi araçlardan faydalanabilirsiniz. Tor ücretsizdir ancak VPN kadar hızlı değildir. Ayrıca tüm internet trafiğiniz için uygun olmayabilir.

Eğer ileri düzey bir kullanıcı iseniz kendi VPN'ininizi kurmayı düşünmelisiniz. Bir yerde, bir sunucuda veya bulut hizmetinde barındırma için ödeme yapın ve sunucuyu kurup ona bağlanın. Artık kendi VPN operatörünüzsünüz. Ancak barındırma hizmeti potansiyel olarak sizi gözetleyebilir. Bundan kaçış yok.