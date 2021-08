Yeni Siber Tehdit Ficker Stealer ile Sayısız Kullanıcının Bilgisi Çalındı

Yeni siber tehdit Ficker Stealer'ın Rus yeraltı forumlarında satılıp dağıtıldığı tespit edildi. Rust ile yazıldığı belirtilen kötü amaçlı yazılım, siber güvenlik uzmanları tarafından aktarılan bilgilere göre güvenlik sistemlerini atlamakta ve virüsten koruma yazılımları tarafından keşfedilmemekte büyük çoğunlukla başarılı oluyor.

Bu yazılım aynı zamanda tersine mühendislik çalışmalarının önüne geçmek için bilgisayar korsanlarının giderek daha az kullanılan programlama dillerine yöneldiğini gösteriyor.

#BREAKING Beware of active infostealer campaign mimicking Microsoft Windows Store, Spotify and FreePdfConvert apps targeting countries in South America 🇵🇪🇨🇴🇦🇷. #ESETresearch @jiriatvirlab 1/3 pic.twitter.com/bizy5ie3GQ