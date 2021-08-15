Yeni Siber Tehdit Ficker Stealer ile Sayısız Kullanıcının Bilgisi Çalındı

Yeni siber tehdit Ficker Stealer'ın Rus yeraltı forumlarında satılıp dağıtıldığı tespit edildi. Rust ile yazıldığı belirtilen kötü amaçlı yazılım, siber güvenlik uzmanları tarafından aktarılan bilgilere göre güvenlik sistemlerini atlamakta ve virüsten koruma yazılımları tarafından keşfedilmemekte büyük çoğunlukla başarılı oluyor.

Bu yazılım aynı zamanda tersine mühendislik çalışmalarının önüne geçmek için bilgisayar korsanlarının giderek daha az kullanılan programlama dillerine yöneldiğini gösteriyor.

Yeni Siber Tehdit Ficker Stealer Nasıl Dağıtılıyor?

Ficker Stealer olarak adlandırılan yazılım genellikle 90 günlük ücretsiz Spotify denemesi, Microsoft uygulama indirme mağazası, dosyaları PDF, DOC, XLS ve JPG gibi formalara dönüştürme gibi hizmetler taklit edilerek indirtiliyor.

Yazılım, yasa dışı işlerle bilinen bir forumda yer alan diğer bilgisayar korsanlarına satılıyor.

Kötü amaçlı yazılım için teklif veren bilgisayar korsanları, belirli bir ücret karşılığında zararlı yazılımı kullanarak kullanıcıları hedef alabiliyor.

#BREAKING Beware of active infostealer campaign mimicking Microsoft Windows Store, Spotify and FreePdfConvert apps targeting countries in South America 🇵🇪🇨🇴🇦🇷. #ESETresearch @jiriatvirlab 1/3 pic.twitter.com/bizy5ie3GQ — ESET research (@ESETresearch) April 19, 2021

Ficker Stealer ile Neler Çalınabilir ve Yapılabilir?

Oturum açma bilgileri

Kripto para cüzdanı

Tarayıcı bilgileri

Bilgisayarda yer alan bir dosyayı sunucuya kopyalama

Harici kötü amaçlı yazılım indirme ve çalıştırma

Kurbanın e-postasına çeşitli sahte kampanyalar gönderme

Yazılımın keşfedilmesinden bu yana geçen aylarda kullanıcılar için büyük bir tehdit haline gelen yazılımın Rust ile geliştirilmesi ve geliştirilme aşamasında alışılmışın dışında tekniklerin kullanılması, yazılımın siber güvenlik yazılımlarına yakalanmasının önüne geçiyor.

Ficker Stealer'dan Korunmak İçin Neler Yapılmalı?