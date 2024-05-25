Şiddetli Türbülans Sonrası THY Uçağı 150 Metre Düştü: Bir Kabin Memurunun Beli Kırıldı!

İlk olarak AirportHaber tarafından aktarılan bilgiye göre geçtiğimiz gün gerçekleşen Türk Hava Yolları'nın TK2320 seferinde bir kabin memurunun yaralanmasına yol açan ciddi bir kaza yaşandı.

TK2320 seferi olan İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçak şiddetli bir türbülansa girdi. Her türbülansta olduğu gibi rutin olarak yolculara kemerlerini bağlamaları gerektiği uyarısı geçildi.

Kabin Memuru İşe Başlayalı 2 Ay Olmuştu

Türbülans esnasında uçak ani irtifa kaybı yaşadı ve henüz şirkete başlayalı 2 ay olan bir kabin memuru, uçağın tavanına yükseldi ve sırt üstü yere düştü. Genç kabin memurunun belindeki kemiklerinden biri kırıldı.

Seferi tamamlayarak İzmir'e iniş yapan uçağın yaralı kabin memuru derhâl hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şimdilik olaya dair aktarılan detaylar bunlarla sınırlı. Türk Hava Yolları veya başka kaynaklardan herhangi bir detay gelmesi durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.