SIE Bend Studio, Yeni Oyunu için Çalışmalara Başlamış

Syphon Filter serisi ile adını duyurmuş ve oyun dünyasında kendisine sağlam bir yer edinmiş olan SIE Bend Studio (eski adıyla Eidetic), daha sonradan Resistance: Retribution, Uncharted: Golden Abyss ve son olarak da Days Gone ile karşımıza çıkmıştı. Şimdilerde ise Sony stüdyosu yeni oyunu için düğmeye basmış gibi görünüyor.

SIE Bend Studio Kıdemli Personel Işıklandırma Sanatçısı Jeremy Vickery, LinkedIn profili üzerinden deneyim kısmında önemli bir detay paylaştı. 2017 yılının Eylül ayından bu yana stüdyonun çatısı altında çalışmakta olan Vickery, "Days Gone'ın Işıklandırma ekibini yönettim ve şu anda sıradaki oyunumuz için üretim öncesi planlamada yerimi aldım." yorumunda bulundu.

Üretim öncesi planlama ile kastedilen şey, sıradaki oyunun geliştirilme aşamasına geçilmesinden önceki kısım oluyor. Bu kısımda konu ve senaryo akışı, oynanış mekaniği ve genel tasarım üzerine geliştirici ekip içinde fikir alışverişinde bulunulur.

Şu an için SIE Bend Studio hangi oyun üzerinde çalışıyor bilmiyoruz ama elbette merak da ediyoruz. Bildiğiniz gibi Days Gone oyununda Syphon Filter ile aynı evrende geçtiğine dair işaretlere denk gelmiştik. Kim bilir, belki yıllardan sonra yeni veya sil baştan yapım bir Syphon Filter oyunu ile karşılaşırız. Belki de bambaşka bir oyun ile karşımıza çıkacak da olabilirler ama her halükarda epey beklememiz gerekeceğinden eminiz. Bu yapım muhtemelen PlayStation 5 için geliştirilecek olabilir veya nesil geçişine de denk getirilebilir. Gelişmeleri takip edeceğiz.