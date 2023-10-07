SILENT HILL 2 Remake Çıkış Tarihi Yakında Duyurulabilir!

KONAMI'nin yıllardır süregelen söylentileri doğrulayarak SILENT HILL 2 remake'in gerçekten de yapım aşamasında olduğunu açıklamasından bu yana, hayranlar bir kez daha baş karakter James Sunderland'in yerine geçebilecekleri ve ölen eşi Mary'den bir mektup aldıktan sonra aynı adı taşıyan kasabaya geri dönebilecekleri günü sabırsızlıkla bekliyorlar.

Steam sayfasındaki son hareketlilik, lansman tarihi ile ilgili haberlerin yakında gelebileceğini gösteriyor. SteamDB'ye göret SILENT HILL 2 remake sayfası Portekizce alt yazıların kaldırılması ve Brezilya ve Ukrayna alt yazılarının eklenmesi için güncellendi. En önemlisi de bu değişikliğin yanı sıra oyunun Steam Başarımları eklendi.

SILENT HILL 2 Başarımları Steam'e Eklendi

Bir oyunun başarımları genellikle oyun geliştirme süreci sona erdiğinde eklenir. Bu da SILENT HILL 2 remake'i çok yakında görebileceğimiz anlamına geliyor.

Keza yakın süreçte SILENT HILL 2'nin piyasaya sürülme ihtimali de şaşırtıcı değil. Yaklaşık bir yıl önce remake'in 2019'dan beri yapım aşamasında olduğunu öğrenmiştik.

Dahası, aktör Luke Roberts (baş karakter James Sunderland'i seslendiriyor) hayranlara SILENT HILL 2 remake'in 2024'ün başlarında piyasaya sürülmeyi hedeflediğini söylemişti. Eğer durum hâlâ böyleyse, bir çıkış tarihi duyurusu gelmesi an meselesi olabilir.

Peki sizin oyundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.