Şimşek McQueen Rocket League'e Geliyor!

Pixar'ın Arabalar, Arabalar 2 ve Arabalar 3 filmlerinde yer alan kurgusal karakter Şimşek McQueen, popüler futbol/araba oyunu Rocket League'e geliyor. Rocket League, bu güzel haberi oyunculara duyurmak için kısa bir video yayınladı.

7 Kasım'da Satışa Çıkacak!

7 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak olan Şimşek McQueen Mega Paketi, oyunculara birçok fırsat sunuyor. Oyuncular Şimşek McQueen Mega Paketi ile Route 66 simgesinin üç farklı versiyonuyla oynayabilecek.

Oyuncular bu paketi oyun içi mağazadan 2.500 kredi yani yaklaşık 19,99 dolar karşılığında satın alabilecekler. Paket içinde oyunculara Şimşek McQueen Arabası, Rust-eze, Dinoco gibi fırsatların yanı sıra Rascal Flatts'in "Life is a Highway" şarkısı da sunulacak.

Psyonix tarafından geliştirilen Rocket League video oyunu, Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X aracılığıyla ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyunun Şimşek McQueen ile birleşiyor olması birçok oyuncuyu heyecanlandırdı.

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