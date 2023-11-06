Şimşek McQueen Rocket League'e Geliyor!
Sevilen karakter Şimşek McQueen, popüler futbol/araba oyunu Rocket League'e geliyor. Peki ne zaman? İşte ayrıntılar!
Pixar'ın Arabalar, Arabalar 2 ve Arabalar 3 filmlerinde yer alan kurgusal karakter Şimşek McQueen, popüler futbol/araba oyunu Rocket League'e geliyor. Rocket League, bu güzel haberi oyunculara duyurmak için kısa bir video yayınladı.
7 Kasım'da Satışa Çıkacak!
7 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak olan Şimşek McQueen Mega Paketi, oyunculara birçok fırsat sunuyor. Oyuncular Şimşek McQueen Mega Paketi ile Route 66 simgesinin üç farklı versiyonuyla oynayabilecek.
Şimşek McQueen, 7 Kasım'da Rocket League'e geliyor.pic.twitter.com/yKiJuxbM88— Tamindir.com (@Tamindir) November 6, 2023
Oyuncular bu paketi oyun içi mağazadan 2.500 kredi yani yaklaşık 19,99 dolar karşılığında satın alabilecekler. Paket içinde oyunculara Şimşek McQueen Arabası, Rust-eze, Dinoco gibi fırsatların yanı sıra Rascal Flatts'in "Life is a Highway" şarkısı da sunulacak.
Psyonix tarafından geliştirilen Rocket League video oyunu, Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X aracılığıyla ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyunun Şimşek McQueen ile birleşiyor olması birçok oyuncuyu heyecanlandırdı.
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