Siri Artık Metinleri Farklı Dillerde Okuyabiliyor: Nasıl Aktif Edilir?

Apple, 5 Mart'ta iOS 17.4'ü yayınladı ve güncelleme iPhone'unuza yeni emoji ve daha fazla Çalınan Cihaz Koruması seçeneği gibi bir dizi hata düzeltmesi ve yeni özellik getirdi. En son özelliklerden biri, Siri'nin iPhone'unuzun ana dili dışındaki dillerde metinleri size geri okumasına olanak tanıdığı için birçok kişi için yararlı olacak. Peki bu özellik tam olarak nasıl kullanılıyor?

2008 yılında Journal of Neurolinguistics dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre dünya nüfusunun yarısından fazlası iki dilli olarak kabul edilmekte. Ayrıca bu çalışma, insanlar her yıl başka ülkelere göç ettikçe iki dilliliğin artmaya devam edeceğini de ortaya koyuyor. Bu da Siri'nin birden fazla dili okuyabilmesini giderek artan sayıda insan için son derece faydalı kılıyor.

Siri Hangi Dilleri Okuyabilir?

Apple, Siri'ye İngilizce'ye ek olarak 22 farklı dil ve lehçede mesaj okuma özelliği getirdi. İşte aralarından seçim yapabileceğiniz diller ve lehçeler:

Arapça

Çince (Kantonca - Hong Kong)

Çince (Mandarin - Çin Anakarası)

Çince (Mandarin - Tayvan)

Danimarka

Felemenkçe (Hollanda)

Fince

Fransızca (Kanada)

Fransızca (Fransa)

Almanca (Almanya)

İbranice

İtalyanca (İtalya)

Japonca

Korece

Malayca

Norveççe

Portekizce (Brezilya)

Rusça

İspanyolca (Meksika)

İspanyolca (İspanya)

Tayland

Türkçe

Siri'nin Farklı Dildeki Mesajları Okuma Özelliği Nasıl Etkinleştirilir?

Siri'nin mesajları telefonunuzun ana dilinden daha fazla dilde okumasına nasıl izin vereceğinizi merak ediyorsanız yapmanız gerekenler ise şu şekilde:

Ayarlar'ı açın. Siri ve Arama'ya tıklayın. Siri ile Mesajlaşma'ya tıklayın. Mesajları Oku altında Dil Ekle... seçeneğine tıklayın. Siri'nin mesajları okuyabilmesini istediğiniz dili seçin.

Seçiminizi yaptıktan sonra Siri ile Mesajlaşma menüsüne geri döneceksiniz. iPhone'unuz seçtiğiniz dili anında indirmeye başlayacaktır. Telefonunuzda kullanılabilir bellek olduğu sürece 22 dilin ve lehçenin tümünü seçebileceksiniz.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.