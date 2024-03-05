Skoda Türkiye Durmuyor: Çalışanlarına 29 Maaş İkramiye Verdi!

Geçtiğimiz sene çalışanlarına 25 maaş ikramiye vermesiyle tüm gözlerin üzerine çevrildiği Ahmet Yüce, bu sene de çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi.

Her ne kadar kendi patron kelimesinden hoşlanmasa da Skoda Türkiye'nin patronu Ahmet Yüce, dün çalışanlarının hesabına 29 maaşlık ikramiyelerini yatırdı.

2023 Yılı İkramiyeleri Yatırıldı

Enflasyon, yüksek maliyet ve döviz kurunu dinlemeden çalışanlarına geçen sene verdiği ikramiyenin de üzerine çıkan Ahmet Yüce, "çalışanlarına bayram yaşattı" şeklinde takdir edilmeye devam ediyor.

Verdiği ikramiyelerle de gündeme gelmek istemediğini söyleyen Yüce, geçen sene Toygun Atilla ile yaptığı röportajda "Lütfen bana bundan sonra ne kadar ikramiye verdiğimi sorma. Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Geçen sene 25 maaş ikramiyenin üzerine çıkılarak, dün 2023 yılı ikramiyeleri açıklanmış ve tüm Skoda Türkiye çalışanlarına 29 maaş ikramiye yatırılmış.