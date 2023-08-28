Skype Kullanıcıları Dikkat: IP Adresiniz Çalınabilir!

Görüntülü ve sesli çağrı uygulaması Skype ile ilgili yeni bir haber geldi. Buna göre bilgisayar korsanlarının Skype mobil uygulaması üzerinden bir bağlantı göndererek kullanıcların IP adresini ele geçirebildiği ortaya çıktı.

Sorunun yalnızca Skype'ın mobil uygulamaları için geçerli olduğunu öğrenildi. Ardından güvenlik açığının ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Microsoft'a bildirildiği belirtildi.

Şimdi Ne Olacak?

Skype'taki bu sorunu bağımsız güvenlik araştırmacısı Yossi keşfetti. Yossi'ye göre kullanıcıların bir bağlantıya tıklamasına gerek bile olmadan Skype uygulaması üzerinden IP adresini açığa çıkarmak mümkün.

Yossi'nin araştırmasına göre Skype'ta mesaj yoluyla gönderilen bir bağlantıya tıklandığında kullanıcı gerçek bir Google sitesine yönlendiriliyor. Ancak dolandırıcılar bunu IP adresini ele geçirmek için bir hack yöntemi olarak kullanabilir.

Araştırmacı bunu Microsoft'a bildirdi ancak şirketten beklediği gibi bir cevap alamadı. Microsoft'un bu durumu "IP adresinin ifşa edilmesinin kendi başına bir güvenlik açığı olarak değerlendirmediğini" söyledi.

Ancak IP adresinin ulaşılabilir olması demek kullanıcıların konumuna, adres bilgilerine ve çevrim içi kimliğine erişmek demek. Bu tür bilgilerin dolandırcıların eline geçmesi hâlinde herkesin tehlikede olabileceği düşünülüyor.

Özellikle de aktivistler, siyasi muhalifler, gazeteciler gibi siber saldırıların hedefi olan kişiler, bu güvenlik açığı sebebiyle mağduriyet yaşayabilir.

Güvenlik açığının kötüye kullanımını engellemek için Microsoft'un sorunu yeni bir güncellemeyle düzelteceği öğrenildi.

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