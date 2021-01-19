Skype'ın Masaüstü İçin Yeni Sürümü Yayınlandı

Windows için Skype sonunda beta testinden çıkarak en yeni sürümüne kavuştu. Skype'ın 6.22.81 sürümü şimdilik güncelleme olarak kullanıcılara sunulmasa da ayrı bir dosya olarak indirilip kurulabiliyor.

Skype 6.22.81 Yenilikleri

Kullanıcı Arayüzü Değişti

Yeni Araç Seçenekleri Eklendi

Dosya Gönderim Seçenekleri Genişletildi

Yeni Butonlar Eklendi

Ön İzleme Paneli Eklendi

Yeni versiyonla birlikte uzun süredir beta aşamasında olan masaüstü için Skype, Microsoft tarafından gerekli tüm testlerden geçti ve özellikle bu yeni sürümle beraber gelen kullanıcı arayüzü tüm geliştirmelerini aldı. Yeni arayüz ile birlikte Skype'ı mobil platformlarda kullananlar masaüstünde de hiç zorlanmayacaklar. Çünkü sade bir tasarımla birlikte yuvarlak resimler ve konuşma baloncukları Skype'ı masaüstünde de mobile benzer bir hale getirdi.

Aslında yeni sürüm Microsoft'un temel modern tasarım anlayışıyla örtüşüyor. Geçtiğimiz senelere bakacak olursak aynısını hemen hemen MSN/Windows Live Messenger için de söyleyebiliriz. Keskin çizgiler ortadan kalkıp yerine daha köşesiz, sade ve erişilebilirlik açısından kolay kullanım sunan bir tasarım geliyor.

Tasarımla birlikte ek özellik olarak gelen tek şey konuşma alanında dosya aktarımı gerçekleştirebilmenize yarayabilecek ek araç seçenekleri. Artık dosyaları sürükleyip Skype'a bırakmanız gerekmeden yeni butonlar aracılığıyla dosya gönderimi de yapabileceksiniz. Ayrıca yeni sohbet pencerelerinde gönderilen resimleri ön izlemeye almak da yer alıyor.

Skype'ın 6.22.81 sürümünün ne zaman son haliyle mevcut sürümlere güncelleme olarak ekleneceğini bilmiyoruz, ancak dilerseniz programı yeni haliyle bilgisayarınıza kurmak mümkün. Zaten kurulum dosyasını açtığınızda mevcut Skype sürümünün üzerine güncelleyerek yine beklenen amaca hizmet etmiş oluyorsunuz.

Skype En Güncel Sürüm Nasıl İndirilir?