BMW X5 ve X7 Yeniden Türkiye'de! Fiyatı Cep Yakıyor

BMW, X5 ve X7 modellerini uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de satışa sundu. Büyük ailelere hitap eden bu modeller için dudak uçuklatan seviyede bir başlangıç fiyat etiketi belirlendi. İlk model küçük ailelere odaklanırken ikinci model ise daha büyük ailelere hitap ediyor.

BMW X5 ve X7'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

BMW X5 16 milyon 690 bin 500 TL'den, BMW X7 ise 20 milyon 586 bin 800 TL'den başlayan fiyatla Türkiye'de yeniden satışa sunuldu. Birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletleri kökenli arabalara yüzde 60 ek mali yükümlülük getirilmişti. Bu da BMW'nin söz konusu modelleri de dahil olmak üzere pek çok aracın fiyatının oldukça yükselmesine neden olmuştu.

Bu politika üzerinde bir süre önce önemli bir düzenleme yapıldı. Düzenleme ile birlikte ek vergi yüzde 60'tan 25 seviyesine çekildi. Ayrıyeten yüzde 10'luk gümrük vergisini de göz önünde bulundurduğumuzda toplam giriş maliyeti yüzde 35 seviyesine geriledi ki bu önceden yüzde 80 seviyesindeydi.

Bu önemli düşüşü değerlendiren BMW ise X5 ile X7'yi yeniden Türkiye'de satışa sundu. Ne var ki her iki araç da maliyetteki büyük düşüşe rağmen çok ulaşılabilir bir fiyata sahip olmadı. Araçlar şu anda ucuz olarak konumlandırılmaktan çok uzak olsa da en azından satın alınabilecek araçlar arasına yeniden katıldılar.

Bu arada karşılaştırma yapmak adına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatlara da bir göz atmakta fayda var. 375 beygir gücündeki x7 (xDrive40i) şu anda ABD'de 87.500 dolardan (3 milyon 816 bin 93 TL) başlayan fiyatla satılıyor. X5'in ise 68.300 dolarlık (2 milyon 978 bin 733 TL) bir fiyattan başladığını görüyoruz. Türkiye fiyatı ile karşılaştırıldığında arada âdeta bir uçurum olduğu söylenebilir.