10.000 mAh Bataryalı Redmi Note 17 Pro Max Yolda! 200 MP Kamerası Var

Xiaomi yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Redmi Note 17 Pro Max'in batarya kapasitesi ortaya çıktı. Telefon, çok yüksek bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi Note 17 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Redmi Note 17 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Redmi Note 17 Pro Max'te 10.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya sayesinde telefon çok uzun bir pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi Note 15 Pro'da 6.580 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

Redmi Note 17 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 7 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Redmi Note 15 Pro'da ise 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

Xiaomi 17 Pro'nun ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3200 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesi sağlanıyor.

Redmi Note 17 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Note 17 Pro Max'te 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Redmi Note 15 Pro'da ise 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Yeni telefonda da 20 megapiksel veya üzeri bir çözünürlüğe sahip ön kamera yer alabilir.

Redmi Note 17 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17 Pro Max'in 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yani temmuz, ağustos veya eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Redmi Note 15 Pro ise geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 17 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17 Pro Max'İn Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Redmi Note 17 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15 Pro 5G şu anda 26 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Redmi Note 17 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurduğumuzda yeni telefonun Türkiye fiyatı 32 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Benim için telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra işlemci de çok önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmayı seven biri değilim. Redmi Note 17 Pro Max, 10.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak. Telefonun yoğun kullanımda bile tek şarjla bir günü rahatlıkla çıkarabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla powerbank'e gerek kalmayacak.

Telefon yalnızca batarya kapasitesiyle değil aynı zamanda ekran boyutu, yenileme hızı ve kamerasıyla da dikkatimi çekti. 7 inç ekran boyutuna sahip AMOLED ekranda özellikle film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olacağını düşünüyorum. 200 megapiksel kamera ise çok kaltieli fotoğraf ve videoların çekilebilmesini sağlayacak.