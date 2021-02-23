TikTok ve Tinder Karışımı Snack'e Rekor Yatırım Yapıldı

Flört uygulaması Tinder ile dünyanın dört bir yanında yer alan yaratıcıların bir araya gelmesine olanak tanıyan TikTok'un karışımı ile meydana gelen Snack'e yapılan yatırım dudak uçuklattı. Kimberly Kaplan tarafından kurulan sosyal medya uygulamasının aldığı rekor miktardaki yatırım hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Snack Ne Kadar Yatırım Aldı?

Kimberly Kaplan'ın kurduğu Snack, TikTok'un popülerliğini ve formatını milyonlarca kullanıcısı bulunan flört uygulaması Tinder ile birleştirmeyi amaçlıyor. Şirket şimdiye kadar 3,5 milyon dolarlık yatırım aldı.

Kaplan, ilk çalışanlarından biri olduğu Plenty of Fish (POF) adlı flört sitesinden geliyor. PoF'un ürün, pazarlama ve gelir yönetiminden sorumlu olan Kaplan, site 2015 yılında 575 milyon dolara Match Group'a satılırken hala ekipte yer alıyordu.

Kaplan, flört uygulamalarının özellikle Z kuşağına dahil olan kullanıcıların davranışlarında bir farklılık tespit ettiğini söyledi. On göre bu kuşaktan olan sosyal medya kullanıcıları öncelikle Bumble ya da Tinder gibi flört uygulamalarında eşleşiyor ve daha sonra Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarından birbirlerine istek gönderiyor. Bu platformlarda birbirlerinin hikayelerini izleyerek ilişkilerini geliştiriyorlar.

Aynı dönem içerisinde TikTok'un dünya genelinde sahip olduğu popülaritede önemli bir artış meydana geldi ve bu da internet kullanıcılarına ve girişimcilere insanların çevrim içi ortamda daha çok kısa süreli video oluşturma eğiliminde olduğunu gösterdi. TikTok'un popülaritesini inceleyen Kaplan, flört sitesinde elde ettiği tecrübeleri de bir arada topladığında aklına Snack fikri geldi.

Snack, sosyal medya kullanıcılarının video oluşturmasını ve oluşturduğu videoyu yayına almalarını isteyen bir video temelli sosyal medya uygulamasıdır. Kullanıcılar, profilleri sağa veya sola kaydırmak yerine bir kişinin profiline girebiliyor ve onun herkese açık olarak yayımladığı videoyu beğenebiliyor.

Platformdaki videolara yapılan yorumlar varsayılan olarak kapalıdır ancak birinin yorumunu beğendiğinizde yorum yapma hakkı elde edersiniz. Direkt mesaj gönderme özelliği de varsayılan olarak kapalıdır fakat videosunu beğendiğiniz kişi sizin de videonuzu beğenirse o kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Burada temel şart, iki kişinin de etkileşimde olmasıdır.

Uygulama henüz ilk günlerinde olduğu için Tinder'da olduğu gibi konum filtreleme özelliği bulunmuyor. Kaplan, platforma dair yaptığı açıklamada, Snack'in insanların yaratıcılığını tetikleyen bir platform olmasını sağlamak için TikTok'a benzer video düzenleme özellikleri üzerinde çalışıldığını söyledi.