Son Birkaç Yılda En Çok İndirilen Uygulamalar Hangi Şirketlere Ait?

Son birkaç yıl içinde birçok yeni uygulama piyasaya sürüldü ve bu uygulamaların büyük bir kısmı internet kullanıcılarının oldukça ilgisini çekti. Peki, son birkaç yılda en çok indirilen uygulamalar ağırlıklı olarak hangi şirketlere aitti? Araştırmanın sonuçları, çevrim içi ortamın önde gelen şirketlerinin hala mobil sektörde önde olduğunu gösteriyor.

Son Yıllarda En Çok İndirilen Uygulamaların Arkasındaki İsimler

Son birkaç sene içerisinde birçok uygulama ortaya çıktı ve kullanıcıların hiç beklemediği uygulamalar dahi dünya genelinde muazzam bir popülarite yakaladı. Yalnızca birkaç sene içerisinde büyük bir çıkışın altına imza atan uygulamalardan ikisi TikTok ve Zoom oldu. Günümüzün en popüler iki uygulaması da dahil olmak üzere söz konusu uygulamalar yaklaşık 1 milyar indirme sayısına ulaştı.

TikTok, içeriğinden ötürü başta çocuklar olmak üzere internet kullanıcıları arasında oldukça popülerdir. 15 saniyelik videolar ile yediden yetmişe hemen hemen her internet kullanıcısını platformu kullanmaya teşvik etmiştir. Sosyal medya şirketinin yakaladığı başarı her ne kadar küçümsenmesi olanaksız bir başarı olsa da Facebook ve Google'ın sahip olduğu uygulamaların popülaritesinin yanında başarısı da çok fazla büyük görünmüyor.

Sadece içerisinde bulunduğumuz ayda kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar sırasıyla şu şekilde:

YouTube

Facebook

Gmail

Google Maps

Google Arama

Facebook Messenger

Amazon

Weather Channel

Google Play

Instagram

Apple News

Google Drive

Google Photos

Pandora

Spotify

Facebook ve Google, yukarıdaki listeden de anlaşılacağı gibi mobil kullanıcıların en çok başvurduğu uygulamaların büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bunun en önemli nedeni, YouTube gibi uygulamaların Android işletim sistemli akıllı telefonlara önceden yüklenmesidir. Bu her ne kadar Google'ın birçok küçük rakibinin sektörde eşitsizlik oluşturduğuna ilişkin suçlanmasına neden olsa şirket senelerden beri uygulamalarını bu yöntemle tanıtmaya devam ediyor.

WhatsApp Messenger gibi uygulamaların çok yüksek indirme sayısına sahip olmasının nedeni de akıllı telefon kullanan hemen hemen herkesin akıllı telefonunda WhatsApp Messenger'a yer vermesidir. Yakın bir zamanda Facebook'un şirketin alt kuruluşlarının sunduğu hizmetlere "Facebook" ibaresi eklemesi ile şirketin diğer hizmetlerinin kullanım oranında da önemli bir artış meydana gelmiş durumda. Bugün Facebook kullanan birisi Instagram'a yönlendirilebiliyor, Instagram kullanan kişi de benzer şekilde Facebook'a yönlendirilebiliyor.

Bu uygulamaları son birkaç yıla göre değerlendirmek gerekirse ortaya şu şekilde bir sonuç çıkıyor: