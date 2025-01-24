Snapchat'in 10.000$ Vereceği Kişi Siz Olabilirsiniz

Snapchat, artırılmış gerçeklik (AR) geliştiricilerini desteklemek için Challenge Tags ödül programını ve eğitimciler ile öğrencilere özel indirimler içeren yeni fırsatlarını açıkladı.

Şirket, AR geliştiricilerinin yaratıcılıklarını teşviklemek üzere üç kişiye toplamda 10.000$ ödül dağıtacak. Geliştiriciler, belirlenen temalar doğrultusunda Lensler oluşturarak nakit ödüller kazanabilecek.

İlk Yarışma Konusu "Mizah" Olarak Belirlendi

Bu organizasyonun ilk teması mizah olacak. Katılım süreci 31 Ocak'a kadar devam edecek. Katılımcılardan en komik Lens'i kendi fikirleriyle tasarlamaları beklenecek ve en iyi üç kişi şu ödülleri alacak:

Birinciye: 2.500 dolar

2.500 dolar İkinciye: 1.500 dolar

1.500 dolar Üçüncüye: 1.000 dolar

1.000 dolar 20 mansiyon ödülü: 250 dolar

Kazananlar, 14 Şubat'ta duyurulacak ve bundan böyle her ay yeni bir tema ile bu organizasyon tekrarlanacak.

Geliştiricilere ve Öğrencilere Büyük Fırsat

Snapchat, 100'den fazla ülkeden geliştiricinin programa katılabilmesi için Lenslist isimli AR pazarlama platformuyla iş birliği yaptı. Katılımcılar, Lens Studio aracını kullanarak Lensler oluşturabilecek ve Challenge Tag ile yayın sürecine dahil olabilecek.

Şu an Snapchat platformunda hâlihazırda 375.000'den fazla AR geliştiricisi, tasarımcı ve ekip bulunuyor. Snapchat böyle etkinlikleri çoğaltarak bu sayıyı artırmak niyetinde.

Son olarak şirket artırılmış gerçeklik akıllı gözlüğü olan Spectacles için öğrenciler ve öğretmenlere özel bir indirim duyurdu. Akredite eğitim kurumlarına kayıtlı veya bu kurumlarda çalışan bireyler, Spectacles Developer Programı kapsamında aylık 49.50 dolar/55 euro karşılığında indirimli abonelikten yararlanabilecek.