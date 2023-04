Snapchat Yapay Zekası Herkese Açılıyor: İşte Yeni Özellikler

Son yılların yeniden yükselişe geçen sosyal medya platformlarından olan Snapchat, geçtiğimiz aylarda getirilen yapay zeka desteğini tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bunun yanında birçok yeni özellik tanıtıldı.

Snapchat, başlangıçta iPhone uygulaması için My AI sohbet botunun tüm kullanıcılara sunulacağını, Snapchat Hikayeleri içerisine yeni özellikler ekleneceğini ve canlı konum paylaşımının detaylandırılacağını açıkladı.

İşte Yeni Snapchat Özellikleri

İlk olarak şubat ayı içerisinde kullanıma sunulan My AI ismindeki yapay zeka, ChatGPT teknolojisini kullanarak kullanıcılara çeşitli düzeylerde özelleştirilmiş sohbet botu deneyimi sağlıyordu. Çıktığı günde beri Snapchat+ aboneleri için sunulan My AI, artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir olacak.

Snapchat Hikayeleri tarafında ise After Dark oldu. Kullanıcılar, uzun geçen bir gece sonrasında yaşadıklarını an be an kaydedebilecek. Kayıtlar ise sabah olduğunda görülebilecek. Öte yandan okul içi etkileşimi artırmak adına Topluluklar da Snapchat Hikayeleri için gelen yeni özelliklerden.

Snapchat yeni güncelleme içerisinde en çok dikkat çeken ise geliştirilmiş Snap Map oldu. Snap Map, belirli periyotlarda arkadaşlarınızla canlı konumunuzu paylaşmanıza olanak sağlıyordu. Ancak bugünden itibaren herhangi bir sınıra bağlı kalmadan Snapchat üzerinde dilediğiniz kişilerle canlı konumunuzu paylaşabileceksiniz.