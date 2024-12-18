Snapchat, İçerik Üreticilerinin Daha Fazla Gelir Elde Etmesini Sağlayacak Yeni Para Kazanma Programını Duyurdu!

Günümüzde pek çok sosyal medya ağı, platformunda profesyonel olarak içerik üreten kullanıcıların bu yoldan gelir etmesini amaçlayan çeşitli programlara sahip. Bu ağlardan Snapchat ise bu konuda en sessiz şekilde çalışmalar yürüten platformlardan biri.

Ünlü şirket, kısa bir süre önce platformundaki içerik üreticilerinin daha fazla kazanç sağlamasına imkan tanıyacak yeni para kazanma yöntemini duyurdu. Firma, bu bağlamda yayınladığı reklamları artık daha fazla içerikte gösterecek.

Snapchat Reklamları Hikayelerle Birlikte Spotlight İçeriklerinde de Gösterilecek

Firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, platformda gösterilen reklamlar bundan böyle sadece hikaye alanında değil, içerik üreticilerinin paylaştığı Spolight isimli uzun videolarda da kendine yer bulacak. Bu sayede daha fazla reklam gösterme fırsatı yakalayan Snapchat, bu kararın içerik üreticilerinin daha fazla para kazanması amacıyla alındığını vurguluyor.

Şu anda bazı influecer'lar tarafından test edilen yeni program 1 Şubat 2025 itibarıyla kademeli olarak kullanıma sunulacak. Program kapsamında para kazanmak isteyen içerik üreticilerinin ise bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar şu şekilde sıralanıyor:

En az 50.000 takipçiye sahip olma

Kaydedilen Hikayeler veya Spotlight’ta ayda en az 25 gönderi paylaşma

Son 28 günün en az 10’unda Spotlight veya Herkese Açık Hikaye paylaşma

Son 28 günde 10 milyon Snap görüntülemesi, 1 milyon Spotlight görüntülemesi, 12.000 saat izlenme

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...