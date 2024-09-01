Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Tanıtıldı: Fiyat/Performans Odaklı Telefonlara Güç Verecek!

Mobil işlemci dünyasının önde gelen isimlerinden Qualcomm, fiyat/performans odaklı akıllı telefon modelleri için geliştirdiği yeni Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisini resmi olarak tanıttı. Detaylar haberde.

Snapdragon 6 Gen 3, Yüksek Performansıyla Bütçe Dostu Telefonlara Seviye Atlatacak!

Uzun bir süredir giriş ve orta segment akıllı telefonlar için yeni bir işlemci üzerinde çalışmalar yürüten Qualcomm, kısa bir süre önce Snapdragon 6 Gen 3 yonga setini duyurdu. Selefine kıyasla daha yüksek bir performans sunması beklenen yeni işlemcinin GPU ve yapay zeka operasyonları adına özel olarak geliştirildiği söyleniyor.

Resmi duyuruya göre 4nm fabrikasyon sürecinde geliştirilen yeni Snapdragon 6 Gen 3, 2.4 GHz'e kadar hıza ulaşabilen 4 adet performans çekirdeği (Cortex-A78) ve 1,8GHz hıza ulaşabilen 4 adet verimlilik çekirdeği (Cortex-A55) ile birlikte geliyor. İşlemci GPU bölümünde ise, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 desteğine sahip Adreno 710 GPU'ya sahip.

Söz konusu çekirdek takımı sayesinde günlük görevler konusunda daha fazla pil tasarrufu ve oyunlar gibi yoğun kullanım durumlarında daha fazla performans sunabilen yeni işlemci ayrıca, Snapdragon 5G Modem-RF ile birlikte giriş segmenti cihazlarda 5G bağlantı teknolojisinin kapılarını açacak.

12GB'a kadar 2133 MHz-LPDDR4x, 3200MHz- LP-DDR5 bellek, UFS 3.1 depolama ve hızlı şarj için Quick Charge 4+ desteğini bünyesinde barındıran yonga seti,120Hz'de FHD+ (1080 x 2520) ekran çıkışına öncülük edecek. Son olarak işlemcinin kamera bölümünde ise 16MP'e kadar üçlü kamera, 32+16MP ikili ve 48MP birincil sensör desteğine sahip olduğunu belirtelim.

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