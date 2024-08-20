Snapdragon 7s Gen 3 Tanıtıldı: Telefonlarda Sıkça Göreceğiz!

İsimlendirme konusunda akıllı telefon üreticileri ile benzer bir strateji yürütme kararı alan Qualcomm önce bir işlemciyi piyasaya sürüyor. Aradan bir süre geçince "+" ekine sahip olan daha hızlı bir versiyonunu ve "s" ekine sahip olan uygun fiyatlı seçeneğini üreticilere sunuyor.

2023'ün sonlarında tanıtılan Snapdragon 7 Gen 3'ün daha hızlı versiyonu 7+ Gen 3, Mart ayında tanıtılmıştı. Ufukta bulunan "s" versiyonunun Ekim'de tanıtılmasını bekliyoruz. Tabii öncesinde detaylar gün yüzüne çıktı.

Snapdragon 7s Gen 3 Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan görsele baktığımızda Snapdragon 7s Gen 3'ün yüzde 20 daha hızlı bir CPU, yüzde 40 daha hızlı bir GPU'ya ve yüzde 30 daha hızlı bir NPU'ya sahip olacağını görüyoruz. Güç verimliliği konusunda da yüzde 12'lik bir iyileştirme sağlandığı belirtiliyor.

Bunu gördüğünüzde "Hani S versiyonu daha ucuzdu, nasıl daha performanslı?" diye sormanız gayet doğal. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Söz konusu görselde bu işlemcinin, hangi modele kıyasla yüzde 40'a varan oranda daha performanslı olduğu belirtilmiyor.

Bizim düşüncemiz yerini alacağı Snapdragon 7s Gen 2 ile kıyaslandığı yönünde. Orta seviye telefonlara yapay zeka yetenekleri kazandırma noktasında iyi bir seçenek olmasını beklediğimiz bu işlemcinin teknik detayları henüz bilinmezliğini koruyor.

GPU'ya ekstra yük bindirmeden ek kareler üretme imkanı sağlayan Adreno Frame Motion Engine sayesinde uygun fiyatlı oyuncu telefonlarında da görmeyi beklediğimiz Snapdragon 7s Gen 3, Bluetooth 5.4 teknolojisini destekleyecek.