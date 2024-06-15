Qualcomm'dan İşlemci İtirafı: Bu Telefonlara Dikkat!

Qualcomm geçtiğimiz hafta akıllı telefonlara güç verecek olan yeni işlemcisi Snapdragon 6s Gen 3'ü sessizce tanıtmıştı. İşlemcinin teknik özelliklerine bakıldığında ilk dikkat çeken, 2021 yılında piyasaya sürülen Snapdragon 695'e şaşırtıcı derecede benzemesi oldu.

Snapdragon 6s Gen 3 Aslında 3 Yıllık Bir İşlemci!

Bazı markalar telefonlarını farklı bölgelerde farklı isimler ile yeniden satışa sunabiliyor. Çinli üreticilerde çok sık karşılaştığımız bu durumu işlemci piyasayasında pek görmüyoruz fakat Qualcomm bu kez şaşırttı.

Qualcomm, Android Authority'ye yaptığı açıklamada "Snapdragon 6s Gen 3'ün, Snapdragon 695'in gelişmiş CPU, GPU ve AI performansları sunan geliştirilmiş bir sürümü olduğunu" doğruladı. Evet yeni işlemcinin CPU saat hızında bir miktar artış söz konusu ve GPU ve AI özellikleri de biraz iyileştirilmiş durumda.

Bunların hepsi güzel ve hoş ancak üç yıllık bir işlemciyi farklı bir adla yeniden piyasaya sürmek, insanların kafalarını daha da karıştıracak. İşlemci üzerinde yapılan iyileştirmeler Qualcomm'u da tatmin etmemiş olacak ki, Plus yani + yerine "s" eki kullanılmış.

Özetlemek gerekirse, eğer Snapdragon 6s Gen 3 işlemciye sahip bir telefon satın almayı düşünüyorsanız, onun 3 yıl önce piyasaya sürülen Snapdragon 695'in biraz iyileştirilmiş bir versiyonundan güç aldığını unutmayın.