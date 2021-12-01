Snapdragon 8 Gen 1 Tanıtıldı: Neler Sunuyor?

Qualcomm, üst segment cihazlar için geliştirilen Snapdragon 8 Gen 1 ile kullanıcıların karşısına çıktı. Snapdragon 888'in yerini alacak olan yeni yonga seti; performans, yapay zeka ve kamera tarafında beklentileri bir adım daha ileriye taşımayı başarıyor. Peki Snapdragon 8 Gen 1 kullanıcılara tam olarak neler vaat ediyor?

Snapdragon 8 Gen 1 Yenilikleri Neler?

Öncelikli olarak fark etmiş olabileceğiniz üzere Snapdragon 8 Gen 1 ile birlikte, şirketin üçlü isimlendirme şemasından farklı bir yöne geçiş yaptığını görüyoruz. Şimdilik 8 serisi ile başlayan bu değişiklik, ilerleyen dönemlerde 7, 6 ve 4 serileri için de gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Bunun ötesinde yeni yonga seti, beklenildiği üzere, bazı önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Snapdragon 8 Gen 1, Armv9 mimarisini kullanan ilk yonga seti olarak öne çıkıyor. Daha spesifik düzeyde sekiz çekirdekli işlemcinin 1x 3.0 GHz (Cortex-X2), 3x 2.5 GHz (Cortex A710) ve 4x 1.8 GHz (Cortex A510) yapılandırmasına sahip olduğunu görüyoruz. İlki ana çekirdek iken, diğerleri sırası ile performans ve verimlilik çekirdekleri olarak tanımlanabilir.

Burada dikkat çekici bir başka detay ise 4nm üretim teknolojisi oluyor. Bildiğiniz üzere Snapdragon 888 5nm üretim teknolojisine sahipti ve yeni yonga setindeki bu atılım, verimliliği önemli ölçüde iyileştirmeyi başarabilir. Ufak bir hatırlatma olarak Dimensity 9000 4nm üretim teknolojisi ile üretilen ilk yonga seti olmuştu.

Şirketin şu ana dek yaptığı açıklamaları göz önüne aldığımızda işlemcide yüzde 20'ye, grafik işlemcide yüzde 30'a ve güç verimliliğinde yüzde 25'e varan performans iyileştirmeleri beklemeliyiz. Yine de yeni yonga seti ile ilgili net bir yorum yapmadan önce gerçek dünya verilerini daha yakından incelemek gerekecektir.

Unutmayın ki bir yonga setini yalnızca kağıt üzerindeki verilere dayanarak yorumlamak, bazı durumlarda yanlış kanaatlere yol açabiliyor. Peki siz Snapdragon 8 Gen 1 hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.