Snapdragon 8 Gen 2 Özellikleriyle İlgili Yeni Sızıntılar Ortaya Çıktı

Haziran ayında, sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 2'nin (SD8550) bir Cortex-X3, iki Cortex-A720, iki Cortex-A710, ve üç Cortex-A510'dan oluşan 1+2+2+3 işlemci konfigürasyonunda geleceğini iddia etmişti ancak internet ortamında ortaya çıkan yeni bilgiler farklı özellikleri ortaya koyuyor.

Bu sızıntı, Snapdragon 8 Gen 2'nin Cortex-A720 yerine iki Cortex-A715 çekirdeği ile geleceğini söyleyen başka bir güvenilir kişiden geliyor. Cortex-X3 maksimum 3,2 GHz saat hızına sahip olurken, Cortex-A510 2 GHz'e kadar çıkacak. Cortex-A715 ve Cortex-A710 çekirdekleri ise 2,8 GHz'e kadar saat hızına sahip olacak.

Snapdragon 8 Gen 2, Kasım Ayında Tanıtılacak

Snapdragon 8 Gen 2'nin oyun ve video düzenleme gibi grafiksel olarak yoğun görevlerin üstesinden gelmek için bir Adreno 740 grafik işlemcisi kullandığı söyleniyor ancak bu konuda henüz net bir kaynak bulunmuyor.

Ayrıca Snapdragon 8 Gen 2'nin, ana çekirdeği 3.4-3.5 GHz hızında çalışacak olan ultra yüksek frekanslı bir varyantı olduğuna dair söylentiler de gündemde.

Qualcomm'dan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi hakkında son zamanlarda ciddi söylentiler dolanıyor ancak net bilgilere ulaşabilmek için Hawaii'de 15-17 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek olan Snapdragon Zirvesi etkinliğini beklememiz gerekecek.