Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400'ün Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı: İlk Hangi Telefonlarda Kullanılacaklar?

Akıllı telefon dünyasında devam eden işlemci rekabetinin yaklaşan temsilcileri Yeni Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amiral gemisi yeni mobil işlemcilerin ne zaman piyasaya sürüleceği gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

Mediatek Dimensity 9400 Rakibi Snapdragon 8 Gen 4'ten Daha Erken Çıkış Yapacak

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 4’ün 21 Ekim tarihinde, MediaTek Dimensity 9400 işlemcisi ise ekim ayının ortalarına doğru piyasaya sürülecek. Buna göre, TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreci ile geliştirilen yeni Dimensity 9400, aynı süreçte üretilecek rakibinden yaklaşık bir hafta daha erken çıkış yapacak.

Bu doğrultuda Snapdragon 8 Gen 4 destekli cihazların Kasım veya Aralık aylarında raflarda yerini alacağı düşünülürken, Dimensity 9400'den güç alacak cihazların daha erken bir tarihte satışa sunulacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre, yeni işlemcinin ilk temsilcileri Vivo X200 ve Oppo Find X8 serisi olacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ise ilk olarak yaklaşan Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinde ve ilerleyen süreçte OnePlus 13 ve iQOO 13 amiral gemisi telefonlarında kullanılacak.

Yeni iki mobil işlemci setinin, yeni 3nm üretim süreci sayesinde haleflerine kıyasla daha gelişmiş bir performans ve pil ömrü sunacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda, yeni Snapdragon 8 Gen 4'ün eski nesil 8 Gen 3'e kıyasla yüzde 40 oranında daha iyi bir tek çekirdek performansı göstermesi beklenirken, bu oranın Mediatek Dimensity 9400'de yüzde 30 civarlarında olacağı söyleniyor.

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