Snapdragon 8 Gen 4'ün Yeni Detayları Ortaya Çıktı: Fark Yaratabilir!

Tanıtılmaya hazırlanan Snapdragon 8 Gen 4'ün önemli detayları gün yüzüne çıktı. Yeni bir rapora göre Qualcomm'un yeni amiral gemisi mobil işlemcisi, teknoloji konusunda Apple A18 Pro'dan daha üstün bir standart ile beraber gelecek.

Snapdragon 8 Gen 4, LPDDR6 Desteği ile Gelebilir

Qualcomm tarafından yakında piyasaya sürülecek olan yeni işlemci Snapdragon 8 Gen 4'ün özellikleri ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan son gelişme, heyecan seviyesini artırmayı başardı.

Güney Kore merkezli Ajunews'in yeni bir raporuna göre Snapdragon 8 Gen 4 LPDDR6 standardını destekleyen ilk mobil işlemcilerden biri olabilir. Apple'ın A18 Pro işlemcisinin ise LPDDR5T standardını kullandığı söyleniyor.

Bununla birlikte, aynı raporda LPDDR6 modülünün bu yıl seri üretiminde zorluklar yaşanabileceği ve muhtemelen 2025 yılına kadar ertelenebileceği belirtiliyor.

LPDDR6 RAM desteği, mevcut LPDDR5 standardına kıyasla gelişmiş hız ve güç verimliliği sunması bekleniyor. Gelişmiş performansın özellikle akıllı telefonlardaki yapay zeka işlevlerini yerine getirmede yararlı olacağı söyleniyor.

Qualcomm, konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenden ötürü yeni işlemcide LPDDR6 mı yoksa LPDDR5T mi tercih edileceği henüz belli değil.

Snapdragon 8 Gen 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Qualcomm, ekim ayında düzenlenecek bir etkinlik esnasında Snapdragon 8 Gen 4 isimli mobil işlemciyi tanıtacak.