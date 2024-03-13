Apple'ın Her Saniye Kaç iPhone Sattığını ve Dahasını Gösteren Site!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın her saniye kaç adet iPhone sattığını, ne kadar kazandığını ve daha birçok bilgiyi gösteren bir web sitesi geliştirildi. Kullanıma sunulan site sayesinde bu bilgilere kolayca bakılabiliyor.

Teknoloji devi her yıl iPhone'dan iPad'e kadar pek çok ürün piyasaya sürüyor. Şirket, 2023 yılının eylül ayında Wonderlust isimli bir etkinlik kapsamında dört farklı modelden oluşan iPhone 15 serisini tanıtmıştı. Yeni iPhone modelleri büyük beğeni toplamıştı.

Apple Saniyede Kaç iPhone Satıyor ve Ne Kadar Kazanıyor?

Apple'ın saniyede kaç adet cihaz sattığını öğrenmek isteyen kişiler için çevrim içi bir hizmet kullanıma sunuldu. Every Second olarak isimlendirilen web sitesi, teknoloji devinin yaptığı satışlara ve elde edilen kazanca dair bilgiler içeriyor.

Söz konusu web sitesini ziyaret edebilir ve saniyede kaç adet iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch ve HomePod satıldığını öğrenebilirsiniz. Çevrim içi hizmette sunulan bilgi bununla sınırlı değil.

Satış ve kazanç bilgilerinin yanı sıra iOS mağazası App Store üzerinden her saniye kaç adet uygulama ve oyun indirildiği, iMessage aracılığıyla kaç adet mesaj gönderildiği ve daha pek çok bilgiye erişilebiliyor.