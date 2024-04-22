Snapdragon'un Yeni Meta Hamlesi: Akıllı Telefonlarda Yapay Zekanın Rolü Artacak!

Yeni çıkacak Android amiral gemi telefonlarda dünyaca ünlü çip şirketi Qualcomm'un bir yonga seti olan Snapdragon'u içermesi olası görünüyor.

Ayrıca, bu kadarıyla kalmıyor çünkü telefon kullanıcıları Meta'nın en son yapay zeka modelini de kullanabilecekler. Geçen hafta Meta, Llama 3 modelinin tüm platformlarda bulunan yeni Meta yapay zeka asistanını geliştirdiğini duyurdu.

Llama 3 Akıllı Telefonlarda Ne İşe Yarıyor?

Meta, Llama 3'ün doğrudan akıllı telefonlarda, PC'lerde, VR/AR kulaklıklarda ve çeşitli araçlarda gelişmiş bir şekilde çalıştırılmasını optimize etmeyi amaçlıyor.

Dünyadaki bazı farklı bölgelerinde WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger, Llama 3 modelinin bazı etkileyici iletişim becerilerine ve gelişmiş talimatları takip etme yeteneğine sahip olduğu iddia ediliyor.

Yeni yapay zeka modeli, birçok cihazda çalışmasına olanak tanıyarak gelişmiş yanıt verme hızı, gelişmiş gizlilik, güvenilirlik ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş deneyimler gibi avantajlar sunuyor.

iPhone, Google'dan Yapay Zeka Desteği Alacak mı?

Android amiral gemileri gelecekteki Snapdragon çipleri sayesinde Meta'nın yapay zeka modelini yerleşik olarak alacak olsa da, gelecek iPhone'ların Google'dan yapay zeka desteği alabilmesi mümkün görünüyor.

Apple'ın, Siri'yi geliştirmeyi ve iOS 18'de yeni yapay zeka özelliklerini tanıtmayı amaçlayan Gemini yapay zekasını lisanslamak için Google ile görüştüğü bildiriliyor.