Dünün Nintendo Direct Mini sunumunda birçok yeni duyuru yapıldı. Microsoft ve Moon Studios tarafından duyurulması ile satışa sunulması bir olan Ori and the Will of the Wisps sürprizi sonrasında bir sürpriz de Rebellion cephesinden geldi. Sniper Elite 4 Switch için de geliştiriliyor.

Ana ve yan senaryolu olmak üzere farklı farklı oyunlar ile karşımıza çıkan ve OSS (Stratejik Hizmetler Ofisi) ajanı Karl Fairburne karakterinin maceralarının anlatıldığı serinin ilki yani Sniper Elite, 2005 yılında satışa sunulmuştu. Bizleri her defasında eski tarihlerde dünyanın farklı bölgelerine götürmüş olan oyunların sonuncusu yani Sniper Elite 4 ise 2017 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu.

Üçüncü oyunun devamı niteliğinde Rebellion tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış olan Sniper Elite 4, serinin önceki oyunları gibi yine eski bir tarihte geçiyordu. Bizi 1943 yılının İtalya topraklarına götüren oyunda, İkinci Dünya Savaşı sırasında faşistlere karşı koymaya çalışan İtalyan direnişçilerine ve İtalyan halkına yardım ederek diktatör Benito Mussoline'yi devirmeye çalışıyorduk.

Sniper Elite 4 Switch için de Çıkacak

Nintendo Direct Mini sunumu sırasında Sniper Elite 4 oyununun bu yıl içerisinde Switch için de satışa sunulacağı duyuruldu. Jiroskopik kontroller ile hareketli olarak nişan almanın yanı sıra HD Rumble desteği de sunulacak. Ayrıca Pro Controller desteği sayesinde hassas atışlar yapabileceksiniz.

Sniper Elite 4 oyununun Switch versiyonunun duyurusuna özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.