Sniper Elite 5 Duyuruldu: Ne Zaman Çıkacak? (Video)

Rebellion, Sniper Elite 5 isimli video oyununu duyurdu. Geliştirici ekip ayrıca yeni oyunun ne zaman çıkacağını açıkladı ve bir video paylaştı. Yeni Sniper Elite oyununa dair merak edilen detaylar haberimizde.

İlk Sniper Elite oyunu 2005 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 dahil olmak üzere birçok platforma çıkışını gerçekleştirdi. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen oyun, 20 milyondan fazla sattı. Elde edilen başarı sonucunda oyun bir seriye dönüştürüldü.

Geliştirici ekip, gizlilik temasına sahip keskin nişancı serisinin yeni oyununu duyurdu. Türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi olan seri, yeni video oyunu ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Rebellion tarafından geliştirilmekte olan yapımda oyuncular bu kez farklı bir maceraya atılacak. Geliştirici ekip, gerçek konumları oyuna aktarabilmek için fotogrametri yöntemini kullandı. Oyuncular, 1944 yılında geçen yapımda Fransa'ya yolculuk edecek.

Oyunun ana karakteri olan Karl Fairburne, gizli operasyonun bir parçası olarak Fransız Direnişi ile iletişime geçer. Kurulan temasın sonucunda Kraken olarak isimlendirilen bir Nazi projesi ortaya çıkar. Fairburne bunun üzerine Fransa'ya gider ve operasyonu sona erdirmek için mücadele eder.

Sniper Elite 5 Çıkış Tarihi

Yayıncı ve geliştirici Rebellion, yeni Sniper Elite oyununun 2022 yılında PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 paltformlarına çıkacağını açıkladı. Geliştirici ekip, henüz oyunun tam olarak ne zaman çıkacağına ilişkin bir bilgi paylaşmadı. İlerleyen zamanlarda net çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor.

PC ve konsollar için duyurulan yeni video oyununa ilişkin bir video yayımlandı. Yayımlanan video, oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Kısa sürede 33 binden fazla görüntüleme sayısına ulaşan video iki binden fazla beğeni aldı.

Yeni keskin nişancı oyununu merak içerisinde bekleyen oyuncuların heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırmayı başaran video, YouTube üzerinden yayımlandı. Yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Rebellion tarafından geliştirilmekte olan Sniper Elite 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Keskin nişancı serisinin yeni oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.