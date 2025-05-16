Şok Ucuz Dizüstü Bilgisayar ve 165Hz Oyuncu Monitörü Satacak

Şok uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar ve oyuncu monitörü satın almak isteyen kişiler için bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Şok'ta çok yakında ASUS Vivobook 15 ve Dahua 27 inç 165Hz oyuncu monitörü satılacak.

Şok'ta Satılacak ASUS Vivobook 15 ve Dahua Oyuncu Monitörünün Fiyatı

Şok'ta 17 Mayıs 2025 tarihinde itibaren ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ1424 dizüstü bilgisayar modeli 15 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Dizüstü bilgisayarın Türkiye geneli stok miktarı 50 adet ile sınırlı.

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip bilgisayar, 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Intel Core i5-1355U işlemcisinden alan Vivobook 15'te 8 GB DDR4 RAM ve 512 GB SSD bulunuyor.

Şok'ta aynı gün Dahua LM27-E231 27 inç 1 ms 165Hz Full HD oyuncu monitörü 4 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılacak. Oyuncu monitörünün Türkiye geneli stok miktarı 100 adet ile sınırlı.

Bu hafta sonu ayrıca 3 bin 369 TL fiyata sahip Dahua LM24-E231 24 inç IPS 1 ms Full HD 165Hz oyuncu, 4 bin 299 TL fiyatlı Samsung LS27D366GAUXUF 27 inç 4 Ms 100 Hz Full Hd Curved LED monitör, 1.099 TL fiyata sahip ASUS Marshmallow kablosuz bluetooth klavye de satılacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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