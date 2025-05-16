A101 108 MP Kameralı Ucuz Redmi Telefon ve iPad Air M3 Satıyor

A101 bu hafta ucuz Android telefon ve tablet satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat mevcut. A101'de uygun fiyatlı Redmi 14C, Redmi 13, iPad Air ve Redmi Pad SE satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında akıllı televizyonlar da bulunuyor.

A101'de Satılan Redmi 13, Redmi 14C ve iPad Air'in Fiyatı

A101'de bu hafta Redmi 13 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 499 TL'ye satılıyor. Redmi 14C modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 7 bin 199 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Gücünü M3 işlemcisinden alan iPad Air 11 inç modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 499 TL fiyata satılıyor. Bu tablet Apple'ın çevrim içi mağazasında şu anda 29 bin 999 TL fiyata sahip.

Bu hafta ayrıca 4 bin 999 TL fiyatlı Redmi Pad SE, 59 bin 999 TL fiyata sahip Philips 75" 4K uydu alıcılı akıllı TV, 39 bin 999 TL fiyatlı Samsung 55" 4K uydu alıcılı QLED akıllı TV ve 3 bin 999 TL fiyata sahip Awox 32" uydu alıcılı LED TV de satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.