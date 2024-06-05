ŞOK, İndirimli iPhone 13 ve Galaxy S23 Satıyor: İşte Fiyatları!

Teknoloji severler için heyecan verici bir haber var. ŞOK, bu hafta müşterilerine muhteşem bir fırsat sunuyor. iPhone 13 ve Galaxy S23 gibi son model telefonlar, ŞOK mağazalarında indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

iPhone 13 ve Galaxy S23 ŞOK Marketlerde Satışta

ŞOK, her hafta olduğu gibi bu hafta da elektronik ürünlerde büyük indirimler yapıyor. Bu hafta öne çıkan indirimli ürünler arasında son model akıllı telefonlar da yer alıyor. iPhone 13 ve Galaxy S23, ŞOK raflarında yerini aldı.

iPhone 13, 128 GB depolama alanına sahip iPhone 13, 6.1 inçlik ekranı ve güçlü A15 Bionic işlemcisi ile öne çıkıyor. 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera seçenekleri ile de dikkat çeken model, 34 bin 199 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Samsung Galaxy S23, 256 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S23, 6.1 inçlik ekranı ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile yüksek performans sunuyor. 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto kamera seçenekleri ile de fotoğraf severleri cezbeden model, 29 bin 599 TL fiyatla alıcılarını bekliyor.

ŞOK'un sunduğu bu indirimli fiyatlarla, teknoloji tutkunlarının hayallerindeki telefonlara sahip olması artık daha kolay. Ancak bu fırsatların sınırlı olduğunu unutmayın. Kampanyaların 5 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olduğunu ve stok durumunun çok hızlı değişebileceğini unutmayın.