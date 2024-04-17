ŞOK, İstegelsin'i Satın Aldı: Milyon TL'lik Rekor Satın Alım Dudak Uçuklatıyor!

Hemen her hafta satışa çıkardığı teknoloji ürünleriyle gündeme gelen ŞOK, 2018 yılında kurulan market ürünleri teslimatı yapan İstegelsin'i satın aldı. Bu satın alım sonrasında ŞOK'un pazardaki gücünü artırması bekleniyor.

İki firma arasında yapılan anlaşma, Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) bildirimle ortaya çıktı. Gerçekleştirilen satın alım işleminin bedeli ise duyanları şaşkınlığa uğratıyor.

220 Milyon TL'lik Satın Alma İşlemi Tamamlandı

Getir, Yemeksepeti ve Trendyol gibi market teslimat hizmeti veren uygulamaların hızla yükselişini takip eden İstegelsin, artık ŞOK bünyesinde hizmet verecek. ŞOK Marketler, zaten halihazırda eve teslimat yapan şirketler arasında yer alıyor.

Ancak bu hizmetini daha üst düzeye çıkarmak ve pazardaki konumunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan ŞOK, e-ticaret konusunda daha profesyonel hizmet vermek için İstegelsin'i satın almak üzere imzaları attı.

220 milyon TL'lik anlaşmanın duyurulduğu KAP'taki açıklamada şu detaylar yer alıyor: "Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin ödenmiş sermayesinin yüzde 100'üne tekabül eden payların Future Star E-Ticaret A.Ş'den peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzalanmıştır. Pay alım sözleşmesi imza tarihi itibariyle Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin finansal borcu bulunmamaktadır."