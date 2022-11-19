Şok'ta Uygun Fiyatlı Dizüstü Bilgisayar ve Kablosuz Kulaklık Satışta!

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan ŞOK, teknolojiseverler için bu hafta yine dopdolu kampanyalarla geliyor. 19 Kasım ŞOK teknoloji ürünleri arasında uygun fiyatlı bilgisayar ve kablosuz kulaklık dikkat çekiyor.

Uygun fiyatlı bilgisayarın yanında bu hafta ŞOK'ta oyuncu monitörü ve projeksiyon cihazı da satışa çıkacak.

19 Kasım ŞOK Aktüel Teknoloji Ürünleri

Lenovo Dizüstü Bilgisayar

Havit Kablosuz Kulaklık

LG Oyuncu Monitörü

Havit Projeksiyon Cihazı

Lenovo Dizüstü Bilgisayar

ŞOK aktüel teknoloji ürünleri içerisinde yer alan Lenovo dizüstü bilgisayar, fiyat-performans açısından birçok kullanıcıyı mutlu edebilir. İntel Core i5-1035G1 işlemciye sahip olan laptop, 512 GB SSD ve Windows 10 Home işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Özellikle okul ve iş ortamında kullanmak için oldukça ideal olan Lenovo V14 82C400A8TX01 marka laptop, ŞOK'ta 11499 TL'den satışa sunulacak. Ayıca 6 ay taksit imkanı da bulunuyor.

Havit Kablosuz Kulaklık

Uygun fiyatlı kulaklık arayanlar için iyi seçimlerden biri olabilecek Havit TW959 kablosuz kulaklık, ŞOK'ta satışa sunuıldu. Oyun moduna sahip olan kablosuz kulaklık, güçlü bas performansı ve 5.5 saat kullanım süresiyle dikkat çekiyor.

Hem siyah hem de beyaz modelleri bulunan kulaklık, 19 Kasım günü ŞOK mağazalarında 349 TL'den satışa sunulacak.

LG Oyuncu Monitörü

ŞOK 19 Kasım aktüel teknoloji ürünleri içerisine oyuncuıları sevindirecek birçok ürün bulunuyor. LG 27MP60G-B model oyuncu monitörü de onlardan biri. 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip olan monitörün ekran boyutu 27 inç.

IPS ekran teknolojisiyle birlikte gelen monitörün yenileme hızı ise 75 Hz'e kadar çıkıyor. Monitörde hem VGA hem de HDMI girişleri bulunuyor. 19 Kasım'da 45 adetle sınırlı olmak üzere satışa çıkarılacak olan LG oyuncu monitörünün fiyatı ise 3599 TL.

Havit Projeksiyon Cihazı

Herkesin hayalı büyük bir duvara projeksiyon cihazı yansıtarak oyun oynamak veya film izlemektir. Bu hafta ŞOK'taki kampanya sayesinde bu hayal gerçeğe dönüşebilir. Havit Pj207 Prime Opal Smart Projeksiyon Cihazı, 2549 TL'den ŞOK'ta satışa çıkacak. İçerisinde YouTube, Netflix, Exxen ve Disney+ gibi uygulamaları da barındıran projeksiyon, 1280 x 720 çözünürlük sunabiliyor.

ŞOK haftalık aktüel ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki yazımızı ziyaret edebilirsiniz.