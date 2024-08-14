ŞOK'ta Oyun Bilgisayarı Satılıyor: Fiyatı Uygun mu?

Teknolojik ürünlerin sürekli olarak zamlanması, zincir marketlerin kampanyalarını daha da önemli hale getiriyor. Bu kapsamda, pahalı ürünlerin daha uygun fiyatlarla bu tür marketlerde satıldığını görüyoruz. Son olarak, ŞOK mağazası oyun bilgisayarı satışı yapmaya başladı. Peki, bu modelin adı ne ve hangi teknik özellikleri sunuyor?

ŞOK Mağazası Oyun Bilgisayarı Satmaya Başladı

ŞOK'un 14-20 Ağustos tarihli ekstra ürünleri arasında Asus Tuf Gamıng A15 FA506NF-HN051 modeli bulunuyor. Oyun odaklı dizüstü, AMD Ryzen 5 7535HS işlemciden güç alıyor ve 4GB DDR6 NVIDIA GeForce RTX 2050 grafik kartıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Modelde 8 GB DDR5 / 5.600 MHz RAM ve 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD dahili depolama mevcut. Bununla birlikte, 15.6 inç 144 Hz yenileme ve FHD çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Giriş segment bir oyuncu bilgisayarı olarak nitelendirilen bu ürünün fiyatı ise 18 bin 299 TL. Üstelik, peşin fiyatına 6 taksit imkanının olduğunu belirtelim.

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