Şok Ucuz PlayStation 5 ve Projeksiyon Cihazı Satacak

Şok marketlerde bu hafta sonu PlayStation 5 Slim, Havit projeksiyon cihazı, Reeder S19 Max akıllı telefon, Altus uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör ve Havit Watch M9030 Pro akıllı saat satılacak.

Şok'ta Satılacak PlayStation 5 Slim ve Projeksiyon Cihazının Fiyatı

Şok'ta 31 Mayıs tarihinde PlayStation 5 Slim'in 1 TB depolama alanına sahip dijital sürümü 21 bin 599 TL fiyat etiketiyle satılacak. Konsolun Türkiye geneli stok miktarı 100 adet ile sınırlı olacak.

31 Mayıs'ta Havit PJ215 Pro projeksiyon cihazı 4 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılacak. 250 ansi lümen parlaklık sunan projeksiyon cihazının Türkiye geneli stok miktarı 150 adet ile sınırlı olacak.

Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 1.299 TL fiyata sahip Havit Watch M9030 Pro, 3 bin 799 TL fiyatlı Xee-Kids 13 çocuk akıllı saati, 4 bin 799 TL fiyata sahip Reeder S19 Max bulunuyor.

Bu hafta sonu ayrıca 2 bin 299 TL fiyata sahip Altus AL 18 ACW ayaklı vantilatör, 3 bin 999 TL fiyatlı Altus AL 38 BFB uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör, 10 bin 499 TL fiyata sahip Altus 6 kg çamaşır makinesi, 27 bin 499 TL fiyatlı Samsung 11 kg çamaşır makinesi satılacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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