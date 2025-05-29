A101 12 Bin TL Daha Ucuza iPhone 16 Plus ve Redmi 12 Satıyor

A101 marketlerde bu hafta iPhone 16 Plus, Redmi 12, Samsung Galaxy Tab S9 FE+, Redmi Watch 5 Active, Lenovo Full HD monitör, Epson yazıcı, LG 4K OLED akıllı televizyon ve Philips 4K LED Amblight akıllı televizyon satılıyor.

A101'de Satılan iPhone 16 Plus ve Redmi 12'nin Fiyatı

A101'de iPhone 16 Plus modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 67 bin 999 TL fiyata satılıyor. Bu telefon Apple'ın çevrim içi mağazasında 79 bin 999 TL fiyata sahip. Dolayısıyla telefonu 12 bin TL daha ucuza alma fırsatı mevcut.

A101 marketlerde Redmi 12 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 499 TL fiyata satılıyor. 6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G88 işlemcisinden alan telefonda 5000 mAh batarya mevcut.

Samsung Galaxy S9 FE+ modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 699 TL fiyata satılıyor. Satışa sunulan ürünelr arasında 1.199 TL fiyata sahip Redmi Watch 5 Active, 5 bin 499 TL fiyatlı Lenovo Full HD monitör de bulunuyor.

Bu hafta 8 bin 299 TL fiyata sahip Epson yazıcı, 67 bin 999 TL fiyatlı LG 65" 4K OLED uydu alıcılı akıllı televizyon ve 24 bin 499 TL fiyata sahip Philips 55" 4K LED uydu alıcılı Ambilight akıllı televizyon da satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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